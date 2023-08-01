5 Potret Cantiknya Julie Estelle yang Kini Jadi Ibu

Potret cantik Julie Estelle yang kini jadi ibu (Foto: @julstelle/Instagram)

ARTIS cantik Julie Estelle tengah diselimuti perasaan bahagia. Julie baru saja dikaruniai seorang bayi mungil yang lahir pada 20 Juli 2023.

Lewat unggahan di Instagram miliknya, Selasa (1/8/2023) Julie Estelle tidak memperlihatkan wajah sang buah hati. Dia hanya memperlihatkan sepasang kaki mungil anaknya yang diikuti tangan Julie dan suami lalu seolah membentuk hati.

Dari unggahannya tersebut, tentunya membuat sebagian netizen bertanya-tanya bagaimana wajah buah hati Julie Estelle. Namun, terlepas dari kabar bahagia tersebut jika diperhatikan dengan seksama, wajah Julie Estelle memang sudah memancarkan aura keibuan dan sifat penyayang.

Kita intip lagi yuk foto-foto sebelum Julie Estelle melahirkan yang mana aura keibuannya sudah terpancar maksimal:

1. Memancarkan Aura Positif Vibes

Julie Estelle yang nampak membagikan pose, dirinya nampak lihai memainkan gaya ketika di hadapan kamera. Mulai dengan tampilan menggunakan kemeja panjang, hingga menggunakan blazer, Julie Estelle seolah memperlihatkan aura positif vibesnya.

2. Penyayang





Dengan memeluk sang Oma begitu erat, Julie Estelle nampak memiliki sifat penyayang sambil memberikan senyum terbaiknya di depan kamera dan mengajaknya berjalan-jalan ke suatu tempat.

3. Menyukai Anak Kecil





Julie Estelle terlihat menghabiskan waktunya dengan mengunjungi Disneyland California, dengan menggandeng bahkan merangkul seorang anak kecil, Julie Estelle benar-benar menunjukkan segi keibuannya.