4 Potret Cinta Laura Pakai Dress Transparan Bertabur Berlian, Cantiknya Makin Paripurna!

SOSOK Cinta Laura menyihir netizen dengan kecantikannya. Potret terbaru Cinta Laura di Instagram berhasil menyita perhatian, karena aura anggun terpancar maksimal.

Hadir sebagai bintang tamu di acara televisi, Cinta Laura gak tanggung-tanggung beri penampilan terbaik. Gaun rancangan desainer Indonesia Monica Ivena dipilih untuk menyempurnakan gayanya.

Dress transpran bertabur berlian itu benar-benar membuat Cinta Laura semakin memesona. Lekukan tubuh yang indah tercipta dari siluet feminin dress tersebut.

Buat yang mau lihat detail, berikut pembahasan 4 potret Cinta Laura yang tampil anggun dengan dress transparan bertabur berlian:

1. Tatapan mata membius





Cinta Laura tahu betul bagaimana membawakan diri mengenakan dress menakjubkan itu. Di sini ia memilih tampil fierce dengan tatapan mata tajam menjauh dari lensa kamera.

Postur tubuh tinggi semampai pun dimaksimalkan Cinta Laura. Makanya, foto bisa terlihat cantik paripurna kan?

2. Head to toe





Kalau foto sebelumnya hanya sebagian saja yang ter-capture kamera, di sini Cinta Laura memperlihatkan OOTD head to toe. Bisa terlihat kalau gaun Monica Ivena ini amat luar biasa, gimana Cinta gak pede pakainya.