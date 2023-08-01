Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Aura Kasih Pakai Dress Kembang-Kembang, Pesonanya Pancarkan Aura Hot Mom!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:00 WIB
5 Potret Cantik Aura Kasih Pakai Dress Kembang-Kembang, Pesonanya Pancarkan Aura Hot Mom!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih salah satu artis Tanah Air yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Aura Kasih tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Menyandang status janda, pesona Aura Kasih tak luntur di usianya yang kini menginjak 36 tahun. Bahkan, Aura Kasih dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia karena penampilan yang seksi dan menawan.

Seperti yang terlihat saat Aura Kasih berlibur dengan putri cantiknya, Arabella Amaral. Aura Kasih tampil seksi dan memesona mengenakan long dress.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @aurakasih, Selasa (1/8/2023).

1. Duduk manis dengan Bella

Aura Kasih

Aura kasih juga tampak membagikan salah satu potret kompaknya bersama Bella yang sama-sama mengenakan dress. Ia tampak tampil memesona mengenakan dengan dress panjang dengan motif bunga berwarna pink. Sementara sang anak tampak mengenakan dress simpel berwarna putih.

Sementara itu, dress Aura Kasih memiliki model yang ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesa seksi. Selain itu, dress juga memiliki potongan belahan dada rendah yang membuat Aura Kasih terlihat kian seksi.

"Kak Aura Kasih cantiknya gk pernah luntur," timpal @dhe***

"Idaman🔥🔥🔥," kata @dew***

"Mulus pisah teh duh," komen @ci_***

"Hotmomm😍😍😍," kata @aray***

"Jahe =janda herang," celetuk @kim***

2. Pose menoleh

Aura Kasih

Sebelumnya, Aura Kasih juga membagikan video transisi dirinya dengan outfit yang sama. Dalam video tersebut, Aura Kasih tampak berjalan-jalan mengeksplorasi tempat yang dikunjunginya. Tampak Aura Kasih menoleh ke kamera dengan pesonanya yang memikat.

3. Menuruni tangga

Aura Kasih

Selanjutnya video memperlihatkan Aura Kasih menuruni tangga berwarna putih. Aura Kasih tampak stylish memakai kacamata hitam dan menenteng mini bag berwarna putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement