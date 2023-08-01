5 Potret Cantik Aura Kasih Pakai Dress Kembang-Kembang, Pesonanya Pancarkan Aura Hot Mom!

AURA Kasih salah satu artis Tanah Air yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Aura Kasih tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Menyandang status janda, pesona Aura Kasih tak luntur di usianya yang kini menginjak 36 tahun. Bahkan, Aura Kasih dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia karena penampilan yang seksi dan menawan.

Seperti yang terlihat saat Aura Kasih berlibur dengan putri cantiknya, Arabella Amaral. Aura Kasih tampil seksi dan memesona mengenakan long dress.

Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @aurakasih, Selasa (1/8/2023).

1. Duduk manis dengan Bella





Aura kasih juga tampak membagikan salah satu potret kompaknya bersama Bella yang sama-sama mengenakan dress. Ia tampak tampil memesona mengenakan dengan dress panjang dengan motif bunga berwarna pink. Sementara sang anak tampak mengenakan dress simpel berwarna putih.

Sementara itu, dress Aura Kasih memiliki model yang ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesa seksi. Selain itu, dress juga memiliki potongan belahan dada rendah yang membuat Aura Kasih terlihat kian seksi.

"Kak Aura Kasih cantiknya gk pernah luntur," timpal @dhe***

"Idaman🔥🔥🔥," kata @dew***

"Mulus pisah teh duh," komen @ci_***

"Hotmomm😍😍😍," kata @aray***

"Jahe =janda herang," celetuk @kim***

2. Pose menoleh





Sebelumnya, Aura Kasih juga membagikan video transisi dirinya dengan outfit yang sama. Dalam video tersebut, Aura Kasih tampak berjalan-jalan mengeksplorasi tempat yang dikunjunginya. Tampak Aura Kasih menoleh ke kamera dengan pesonanya yang memikat.

3. Menuruni tangga





Selanjutnya video memperlihatkan Aura Kasih menuruni tangga berwarna putih. Aura Kasih tampak stylish memakai kacamata hitam dan menenteng mini bag berwarna putih.