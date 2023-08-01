Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pamer Rambut Merah, Marion Jola Tampil Hot Pakai Dress Transparan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |01:00 WIB
Pamer Rambut Merah, Marion Jola Tampil Hot Pakai Dress Transparan
Marion Jola (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola salah satu penyanyi yang sosoknya selalu mencuri perhatian publik. Selain bersuara bagus, perempuan yang akrab disapa Lala ini juga memiliki tubuh yang aduhai.

Melalui media sosial pribadinya Lala banyak mengunggah foto-foto seksinya. Tak jarang netizen memberi komentar menggoda kepada dirinya.

Seperti pada postingan terbarunya, dia tampil memukau dengan slim dress merah transparan pada bagian lengan. Rambutnya juga terlihat berbeda dengan warna merah menyala.

Penasaran seperti apa penampilan Marion Jola pada unggahan terbarunya? Berikut rangkumannya dari Instagram @lalamarionmj. 

1. Pose full senyum

Marion Jola

Potret Marion Jola tampil memesona memakai slim dress dengan model cut out di bagian dada. Slim dress transparan membuat penampilannya terlihat seksi. Dia pose sambil tersenyum ke arah kamera.

"Baju merah jangan sampai lolos," kata @marion***

"Makin aja aja ya Lala," komen @andzi***

2. Pakai makeup tebal

Marion Jola

Perempuan asal Kupang ini terlihat makin cantik dengan makeup tebal yang dia gunakan. Lala memakai makeup bold di area mata dan memberi sentuhan warna nude pada lipstiknya. Tampilan rambutnya juga berbeda dengan warna merah kecoklatan.

3. Pamer body goals

Marion Jola

Pada foto selanjutnya Marion Jola pose menyamping sambil memamerkan body goalsnya. Dia pose sambil bertolak pinggang dan satu tangannya menyentuh rambut. Penampilannya memukau.

Halaman:
1 2
      
