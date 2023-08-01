Wulan Guritno Tampil Hot Pakai Bikini, Netizen: Bodynya Bikin Iri Emak-Emak Se-Indonesia

WULAN Guritno salah satu artis cantik yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Tak hanya cantik dan modis, tetapi juga karena Wulan Guritno juga kerap tampil seksi.

Salah satunya penampilan Wulan saat liburan yang diunggahnya ke Instagram pribadi. Ibu tiga orang anak tersebut tampil seksi mengenakan bikini. Seperti apa potretnya?

1. Pose seksi duduk di atas tembok





Pertama Wulan Guritno berpose duduk di atas tembok menampilkan keseksiannya. Dia mengenakan bikini two piece yang dibalut kain berwarna hijau olive.

Meski begitu, penampilannya tetap terlihat seksi. Kaki jenjang hingga paha mulusnya yang terekspos membuatnya terlihat semakin seksi. Selain itu, pose dengan mata terpejam memberi kesan seksi tersendiri.

2. Pamer punggung mulus





Berikutnya Wulan Guritno berpose di balkon menikmati pemandangan asri. Dia berpose membelakangi kamera seperti memamerkan punggung mulusnya.

Kali ini, Wulan memadukan atasa bikini dengan celana panjang berwarna hijau. Meski begitu, body shape dari belakang seperti ini membuatnya tetap terlihat seksi.