Pesona Kain Tenun Lurik Persembahan Lakon Indonesia Tutup JF3 2023

KOLEKSI busana Lakon Indonesia sukses menjadi menutup di ajang JF3 2023. Mengangkat tema “RIK 062324 L", Lakon Indonesia mengangkat kerajinan Tenun Lurik sebagai material utama pada koleksi tersebut.

Menggandeng desainer Irsan, Lakon Indonesia mempersembahkan interpretasi unik tentang tenun Lurik yang kaya akan filosofi. Lurik sendiri berarti garis seperti pagar, melambangkan perlindungan bagi siapa pun yang mengenakannya.

Penggunaan Lurik ini bukan hanya sebagai material busana, tetapi juga sebagai sarana untuk menggugah kesadaran tentang kearifan lokal dan mendukung peran kita sebagai pelindung warisan budaya Indonesia.

"Mengapa lurik? Karena saat keliling Jawa, kami paling sering menemukan lurik. Setelah itu, kok kayaknya menarik untuk dikreasikan. Akhirnya kami bermain-main dengan lurik yang didominasi tiga warna: merah, putih, dan biru," ujar dia,” ujar founder LAKON Indonesia, Thresia Mareta.