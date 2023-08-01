Sudah Punya 4 Anak, Jennifer Bachdim Tetap Hot Pakai Bikini

JENNIFER Bachdim merupakan salah satu publik figur Tanah Air yang kini sering dijadikan panutan kaum Hawa dengan body goals yang dimilikinya. Ia membuktikan, menjadi ibu dari empat orang anak bukan menjadi alasan bagi wanita untuk bisa tetap memiliki bentuk tubuh yang ideal.

Semangat itu juga turut dibagikan Jennifer Bachdim lewat beberapa postingan di akun Instagramnya. Tak hanya membagikan kesibukan sebagai seorang ibu dan istri dari pesepakbola Irfan Bachdim, ia juga kerap membagikan potret seksi dirinya dalam berbagai kesempatan.

Bukan hanya sekedar ingin pamer keseksian, Jennifer Bachdim tampak ingin memotivasi kaum hawa agar bisa terus menyangi tubuhnya dengan menjaga pola hidup hingga diet sehat serta kebiasaan olahraga seperti yang kerap ia lakukan.

Nah, baru-baru ini, ia juga tampak membagikan salah satu potret seksinya dalam balutan bikini nan seksi. Tentu saja, bikini tersebut tampak membuat bentuk tubuh Jennifer terpampang jelas. Meski sedang menggendong anak keempatnya yang masih bayi, penampilan Jennifer justru bikin salah fokus dan sukses mencuri perhatian.