Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sudah Punya 4 Anak, Jennifer Bachdim Tetap Hot Pakai Bikini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |01:00 WIB
Sudah Punya 4 Anak, Jennifer Bachdim Tetap Hot Pakai Bikini
Jennifer Bachdim (Foto: @jenniferbachdim/Instagram)
A
A
A

JENNIFER Bachdim merupakan salah satu publik figur Tanah Air yang kini sering dijadikan panutan kaum Hawa dengan body goals yang dimilikinya. Ia membuktikan, menjadi ibu dari empat orang anak bukan menjadi alasan bagi wanita untuk bisa tetap memiliki bentuk tubuh yang ideal.

Semangat itu juga turut dibagikan Jennifer Bachdim lewat beberapa postingan di akun Instagramnya. Tak hanya membagikan kesibukan sebagai seorang ibu dan istri dari pesepakbola Irfan Bachdim, ia juga kerap membagikan potret seksi dirinya dalam berbagai kesempatan.

Jennifer Bachdim

Bukan hanya sekedar ingin pamer keseksian, Jennifer Bachdim tampak ingin memotivasi kaum hawa agar bisa terus menyangi tubuhnya dengan menjaga pola hidup hingga diet sehat serta kebiasaan olahraga seperti yang kerap ia lakukan.

Nah, baru-baru ini, ia juga tampak membagikan salah satu potret seksinya dalam balutan bikini nan seksi. Tentu saja, bikini tersebut tampak membuat bentuk tubuh Jennifer terpampang jelas. Meski sedang menggendong anak keempatnya yang masih bayi, penampilan Jennifer justru bikin salah fokus dan sukses mencuri perhatian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/629/3165051/jennifer_bachdim-98hL_large.jpg
Momen Jennifer Bachdim Angkat Stroller Sendiri saat Liburan, Netizen Kagum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/612/2925036/potret-cantik-jennifer-bachdim-tetap-seksi-dengan-4-anak-z7d9mchWQQ.jpg
Potret Cantik Jennifer Bachdim, Tetap Seksi dengan 4 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/611/2829925/jennifer-bachdim-olahraga-di-treadmill-dior-berapa-harganya-nuqtatYo9f.JPG
Jennifer Bachdim Olahraga di Treadmill Dior, Berapa Harganya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/25/194/2714978/6-potret-hot-jennifer-bachdim-di-kehamilan-ke-4-ayCJjf4ZCu.jpg
6 Potret Hot Jennifer Bachdim di Kehamilan Ke-4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/11/194/2705875/5-potret-seksi-jennifer-bachdim-pamer-baby-bump-di-usia-kehamilan-6-bulan-8FVO9gogcr.jpg
5 Potret Seksi Jennifer Bachdim Pamer Baby Bump di Usia Kehamilan 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/15/612/2687503/jennifer-bachdim-workout-saat-kehamilan-ke-4-perut-bumil-bikin-netizen-insecure-G4rhQw3a2V.jpg
Jennifer Bachdim Workout saat Kehamilan ke-4, Perut Bumil Bikin Netizen Insecure!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement