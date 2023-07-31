Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 Agustus: Capricorn Hari yang Membosankan, Pisces Sibuk Urusan Rumah

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 1 Agustus: Capricorn Hari yang Membosankan, Pisces Sibuk Urusan Rumah
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

BAGAIMANA kata nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari pertama bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak untuk para Capricorn, Aquarius dan Pisces dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Capricorn: Hari ini, ketika di awal hari mungkin merupakan hari yang membosankan. Setelah larut malam, baru para Capricorn mulai bisa mengendalikan hal-hal negatif yang terjadi hari ini.

2. Aquarius: Para Aquarius diramalkan hari ini akan mendapat bantuan berkah. Termasuk dukungan dari kolega pekerjaan, yang ternyata akan menjadi kesuksesan dalam hal proyek kerjaan yang sedang digarap.

3. Pisces: Hari ini para Pisces diprediksikan kemungkinan begitu disibukkan dengan urusan rumah tangga. Salah satunya, termasuk peluang menghabiskan uang untuk membeli beberapa barang-barang rumah tangga yang akan meningkatkan status sosial diri sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
