HOME WOMEN LIFE

Rahasia Gisella Anastasia Miliki Body Goals Idaman, Bisa Jadi Inspirasi untuk Mama Muda

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:00 WIB
Rahasia Gisella Anastasia Miliki Body Goals Idaman, Bisa Jadi Inspirasi untuk Mama Muda
Rahasia Gisella Anastasia Miliki Body Goals (Foto: Instagram/@gisel_la)
A
A
A

RAHASIA Gisella Anastasia alias Gisel memiliki body goals idaman akan dibahas dalam artikel ini. Apa rahasia Gisel?

Gisel dikenal sebagai salah satu artis yang tak hanya dikenal cantik. Mantan istri Gading Marten ini juga memiliki body goals yang diidamkan banyak perempuan.

Tentu Gisel tak begitu saja mempunyai body goals. Dia kerap membagikan rutinitas gaya hidup sehat yang menjadi kunci memiliki tubuh fit dan bugar di Instagram pribadinya.

Berikut rahasia Gisel memiliki body goals idaman yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Senin (31/7/2023).

Rajin pilates

Rahasia Gisella Anastasia

(Rahasia Gisella Anastasia, Foto: Instagram/@gisel_la)

Pertama, Gisel rajin melakukan olahraga pilates. Olahraga satu tak hanya membuat Gisel memiliki body goals, tetapi juga fit dan bugar. Lihat saja postur tubuhnya saat mekakukan gerakan pilates tersebut. Selain itu, tampak pula perut kencang dan berotot Gisel yang bikin salfok.

Menjadikan olahraga sebagai rutinitas

Rahasia Gisella Anastasia

(Rahasia Gisella Anastasia, Foto: Instagram/@gisel_la)

Memiliki body goals idaman, Gisel tentunya menjalani gaya hidup yang sehat. Ibu satu anak ini menjadikan olahraga sebagai rutinitas. Tak melulu ke gym, Gisel juga rajin berolahraga di rumah.

Olahraga lari

Rahasia Gisella Anastasia

(Rahasia Gisella Anastasia, Foto: Instagram/@gisel_la)

Gisel juga hobi berolahraga lari, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Olahraga satu ini banyak membakar kalori yang membantu menurunkan maupun menjaga berat badan tetap stabil.

Halaman:
1 2
      
