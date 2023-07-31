Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 Agustus: Libra Ada Peluang Investasi Masa Depan, Sagitarius Hari Bahagia

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 1 Agustus: Libra Ada Peluang Investasi Masa Depan, Sagitarius Hari Bahagia
Ilustrasi zodiak Libra, (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEPERTI apa penerawangan peruntungan umum zodiak Anda di hari pertama bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak  hari ini untuk para Libra, Scorpio dan juga Sagitarius dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Hari yang bagus untuk pekerjaan para Libra, Anda bisa bekerja dengan baik dan mulus. Atasan kemungkinan akan memberi beberapa tanggung jawab baru karena terkait hal promosi pekerjaan.

Seiring waktu, hari ini bisa terbuka peluang akan melakukan investasi untuk masa depan baik untuk diri sendiri atau orang-orang tercinta.

2. Scorpio: Awal pekan Scorpio diberkati oleh bulan, membuat kehidupan cinta para pemilik zodiak ini akan mengudara. Tak heran, diramalkan para lajang mungkin akan bisa menemukan pasangan yang cocok. Ditambah lagi, ada peningkatan yang baik dalam hal kehidupan profesional.

3. Sagitarius: Selasa ini jadi hari bahagia bagi orang-orang Sagitarius, yang sedang punya semacam energi yang dapat menciptakan prestise diri sendiri di antara orang-orang di sekitar.

(Rizky Pradita Ananda)

      
