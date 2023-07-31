Ramalan Zodiak 1 Agustus: Cancer Semangat di Pekerjaan, Virgo Korban Pikiran Negatif

PENASARAN dengan nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari pertama bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Cancer: Wah selamat ya Cancer di awal pekan ini lagi sangat bersemangat dalam hal pekerjaan! Tapi ingat, jangan untuk mencampur otak dengan hati Anda untuk mengambil keputusan penting termasuk soal kerjaan, disarankan untuk mengikuti intuisi sebelum membuat beberapa keputusan yang berkaitan dengan bisnis, pekerjaan dan investasi.

2. Leo: Selasa ini para Leo pikirannya sedang begitu tenang, tak heran jadi tidak terburu-buru termasuk ketika bekerja. Kesabaran ini juga bisa ditunjukkan dalam kehidupan rumah tangga untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Virgo: Duh! Diprediksikan hari ini para Virgo berpeluang menjadi korban dari pikiran negatif. Di sisi lain, coba minta nasihat dan restu yang mungkin dibutuhkan dari orang tua untuk membantu Anda tumbuh soal pekerjaan dan karir. Hari ini orang-orang Virgo juga harus bisa menghindari melakukan investasi pada aset yang tidak berharga.

(Rizky Pradita Ananda)