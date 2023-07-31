Ramalan Zodiak 1 Agustus: Aries Waspada Soal Pengeluaran, Gemini Bisnis Makin Lancar

BAGAIMANA kata nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari pertama bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Waspada soal uang ya Aries untuk hari ini! Sebab ada kecenderungan Anda mengeluarkan uang secara berlebihan, boros yang mungkin akan memengaruhi tabungan. Anda juga harus menghindari meminjamkan uang serta menunda membuat keputusan penting soal investasi misalnya dalam real estat dan masalah terkait aset lainnya.

2. Taurus: Kabar baik untuk para Taurus hari ini, karena di awal bulan ini Anda mungkin lebih bahagia dan dorongan dari dalam diri ini akan meningkatkan kepercayaan diri. Namun di saat yang sama, orang-orang Taurus juga harus menghindari kecerobohan dalam mengambil keputusan dalam hal keuangan, profesi dan studi.

Dalam soal asmara, Taurus perlu bersabar untuk menghindari agar momen bahagia tak jadi momen buruk.

3. Gemini: Hari ini Anda bisa mengimplementasikan rencana bisnis yang selama ini sudah ditunggu-tunggu. Keputusan yang bijaksana adalah pintu untuk mendapatkan keuntungan.

(Rizky Pradita Ananda)