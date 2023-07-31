Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heru Budi Hartono Sebut 8.000 Undangan HUT RI ke-78 Akan Hadir ke Istana

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:20 WIB
Heru Budi Hartono Sebut 8.000 Undangan HUT RI ke-78 Akan Hadir ke Istana
HUT RI akan diadakan luring (Foto: ist)
A
A
A

Kepala Sekretariat Presiden sekaligus Ketua 1 Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-78, Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa pada 17 Agustus 2023 nanti akan mengundang sekitar 8.000 tamu undangan mulai dari pagi hingga sore hari.

"Tahun ini ada perbedaan, yaitu kami full undangan secara fisik jumlahnya pada pagi hari hingga sore hari kurang lebih 8.000 tamu undangan," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

 HUT RI diadakan luring

Namun bagi masyarakat yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka, maka bisa datang ke Monumen Nasional (Monas). Di mana nantinya akan ada serangkaian acara yang akan menghibur masyarakat.

Budi juga mengungkapkan, bahwa kirab bendera pusaka yang dimulai dari Patung Kuda ke Istana Negara akan lebih dipanjangkan. Sehingga jamnya akan lebih pagi, dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.

"Sehingga kami harapkan masyarakat juga bisa melihat di dalam Monas, maupun di sepanjang jalan yang tadi saya sampaikan, jalan Merdeka Barat. Nah itu kami sesuaikan, tentunya lebih pagi lagi 1 jam, tepatnya 40 menit kami majukan kirab itu karena jaraknya bertambah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
