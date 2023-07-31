Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ikut Wawancara Perekrutan Kerja Massal? 5 Tips agar Lebih Menonjol Dibanding Kandidat Lain

Logan Chameron , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |23:30 WIB
Ikut Wawancara Perekrutan Kerja Massal? 5 Tips agar Lebih Menonjol Dibanding Kandidat Lain
Tips wawancara kerja, (Foto: Yanalya/Freepik)
A
A
A

WAWANCARA kerja atau tes interview merupakan salah satu rangkaian prosedur yang umumnya sukses membuat para pencari kerja jadi super grogi.

Tipe wawancara kerja ini, tidak hanya one on one, tapi bisa juga bersifat mass alias perekrutan massal. Artinya, saingan kandidat untuk menempati posisi pekerjaan yang diinginkan pun semakin banyak.

Ini berarti, Anda harus bisa tampil stand out alias menonjol dengan baik dibandingkan banyak calon kandidat lainnya. Supaya, Anda berbeda dari pesaing lainnya dan kesempatan untuk lolos pun semakin besar. Diwarta dari Times of India, Senin (31/7/2023) berikut lima tips agar menonjol dengan baik di wawancara perekrutan kerja massal.

1. Tampil beda: Menonjol di tengah keramaian bisa sangat sulit ketika sejumlah besar kandidat yang ada adalah calon potensial. Nah, Anda bisa stand out dibanding yang lain bisa dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak biasa (selama tak menyalahi aturan). Tujuannya agar pewawancara mengingat dan terkesan dengan sosok dirimu.

2. Persiapan menyeluruh: Ketahui dan pahami seluk beluk tentang perusahaan yang dilamar. Apa nilai-nilai dan bagaimana kultur atau budaya kerjanya. Pastikan memahami posisi yang dilamar. Sebelum hari-H, rajinlah berlatih di rumah dengan melatih pertanyaan wawancara umum dan melatih jawaban singkat namun padat dan bermakna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/28/612/2402403/5-trik-wawancara-kerja-melalui-telepon-eIO9YE4tK0.jpg
5 Trik Wawancara Kerja Melalui Telepon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/29/612/2385745/6-langkah-menguasai-wawancara-online-berguna-bagi-pencari-kerja-6CgQias1UP.jpg
6 Langkah Menguasai Wawancara Online, Berguna bagi Pencari Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/22/612/2331877/ini-5-hal-yang-harus-ditanyakan-pelamar-saat-wawancara-kerja-MsivLKcMvB.jpg
Ini 5 Hal yang Harus Ditanyakan Pelamar saat Wawancara Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/16/196/2117879/5-hal-yang-haram-dikatakan-saat-interview-pekerjaan-baru-fmDlWmnYIT.jpg
5 Hal yang Haram Dikatakan saat Interview Pekerjaan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/30/196/2111132/4-cara-jitu-hadapi-pertanyaan-apa-kelemahanmu-saat-wawancara-kerja-AhMD1FLToB.jpg
4 Cara Jitu Hadapi Pertanyaan Apa Kelemahanmu saat Wawancara Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/21/612/2069445/7-hal-yang-tidak-boleh-dipakai-saat-wawancara-kerja-Z42pdVRnEE.jpg
7 Hal yang Tidak Boleh Dipakai saat Wawancara Kerja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement