HOME WOMEN LIFE

Caper karena Kesepian, Wanita Nekat Telepon Polisi Lebih dari 2000 Kali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:31 WIB
Caper karena Kesepian, Wanita Nekat Telepon Polisi Lebih dari 2000 Kali
Wanita nekat prank telepon polisi, (Foto: Mrshirapol/ Freepik)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial berita tentang seorang wanita di Jepang yang berani menelepon polisi ribuan kali.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Mengutip laporan New York Post, Senin (31/7/2023) wanita di Jepang tersebut diberitakan telah menelpon polisi setempat sebanyak 2.761 kali. Hiroko Hatagami melakukan aksinya panggilan emergency call tersebut sejak 2020.

Tak hanya menghubungi polisi, Hiroko juga pernah melakukan panggilan ke pemadam kebakaran di Matsudo. Disebutkan lebih lanjut, telepon ribuan kali tersebut bukan karena Hiroko dalam keadaan bahaya atau darurat, melainkan karena ia sengaja mencari perhatian dari orang lain karena dirinya merasa kesepian.

Saat melakukan panggilan itu, Hiroko menyebutkan berbagai alasan palsu. Mulai dari sakit perut, minum obat dosis tinggi, hingga alasan kakinya sakit. Namun ketika ambulan datang ke rumahnya, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit.

