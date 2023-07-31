Supermoon 1 Agustus 2023, Lakukan Ini Dipercaya Hilangkan Aura Negatif

FENOMENA Supermoon atau bulan purnama akan terjadi dua kali selama bulan agustus 2023. Pada 1 Agustus 2023 terjadi fenomena Sturgeon Moon atau Bulan Sturgeon dan pada 31 Agustus 2023 akan terjadi Blue Moon atau dinamakan bulan biru.

Ahli Medium Interdimensional Furi Harun mengatakan fenomena supermoon ini dimana cahaya bulan purnama jauh lebih terang dibanding malam purnama lainnya.

"Energi di malam purnama juga jauh lebih besar dibanding malam purnama lainnya," ujar Furi kepada MNC Portal saat dihubungi pada Senin (31/7/2023).

Lebih lanjut Furi menambahkan biasanya saat momen supermoon dia melakukan beberapa ritual rutin.