HOME WOMEN LIFE

Viral Lagi Drama Gara-gara Split Bill Berkencan, Begini Ceritanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:30 WIB
Viral Lagi Drama Gara-gara Split Bill Berkencan, Begini Ceritanya
Drama split bill saat berkencan, (Foto: Drobotdean/Freepik)
A
A
A

FENOMENA isu klasik split bill atau patungan membayar tagihan saat berkencan kembali ramai di sosial media. Sebelumnya, sudah kejadian ramai perihal dua sejoli bayar masing-masing saat kencan ini sempat kontroversi khususnya di kalangan anak muda dan viral di linimasa Twitter.

Drama split bill kali ini diunggah oleh netizen pemilik akun Twitter @et***naljuuu. Curhatannya viral lantaran merasa kesal diajak split bill oleh pria yang mengajaknya kencan ke sebuah kafe.

Dalam cuitannya yang diunggah ulang oleh akun Twitter, @infotwitwor_, dan sudah memperoleh sekira 1,9 juta views dari para netizen pengguna Twitter tersebut, gadis yang diketahui benama N**a itu bercerita bahwa mulanya seorang pria bernama R**ho mengajaknya berkencan dan makan di sebuah kafe.

Selesai berkencan, wanita itu kesal lantaran sang teman pria justru mengajak split bill alias bayar masing-masing atas pesanan makanan dan minuman yang dibeli.

“Kayaknya setelah ini aku putuskan untuk gak ketemu sama cowok mana pun deh. Dia yang maksa buat ngajak ketemu, masa di depan kasir dia baru bilang ke mbaknya kalau split bill,” tulis akun @et***naljuuu, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (31/7/2023).

