Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Jenis Hewan yang Paling Banyak Dipelihara Orang Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:45 WIB
8 Jenis Hewan yang Paling Banyak Dipelihara Orang Indonesia
Hewan Peliharaan di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 8 jenis hewan yang paling banyak dipelihara orang Indonesia menarik untuk diulas. Saat ini memelihara hewan di Indonesia sudah sangat banyak ditemui.

Hal ini dilakukan sebagian orang untuk belajar menyayangi, belajar tanggung jawab, ataupun bisa menghilangkan stres. Di Indonesia, kucing dan burung jadi hewan paling banyak dipelihara. Keduanya mendapat persentasi 47% dan 18%.

Dalam kenyataannya, memang kita tidak sulit menemukan kucing dan burung peliharaan di rumah-rumah masyarakat.

Berikut 8 jenis hewan yang paling banyak dipelihara orang Indonesia dilansir dari instagram @Goodstats:

1. Kucing

Kucing

Sebanyak 47% sudah memilih kucing menjadi hewan peliharaan berdasarkan data Goodstats. Sikapnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang menyukai jenis binatang ini. Selain jenisnya yang sangat beragam, perawatannya relatif mudah.

Jenis kucing yang bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh anda antara lain kucing lokal (domestik), kucing persia , Anggora, Birman, Bambino, ceylon.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/612/2874293/tahukah-kamu-kenapa-buntut-cicak-bisa-tumbuh-lagi-setelah-putus-sX44kEzNJZ.jpg
Tahukah Kamu Kenapa Buntut Cicak Bisa Tumbuh Lagi setelah Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2866433/mengenal-bangsat-hewan-yang-kerap-jadi-bahasa-umpatan-kala-orang-kesal-Oj9LJ0KC43.jpg
Mengenal Bangsat, Hewan yang Kerap Jadi Bahasa Umpatan kala Orang Kesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/612/2852831/mengenal-harimau-benggala-yang-mati-di-rumah-alshad-ahmad-oFWy60tvCj.jpg
Mengenal Harimau Benggala yang Mati di Rumah Alshad Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/612/2837665/kenapa-setiap-ada-tawon-mendekat-selalu-bilang-pait-pait-pait-LmzBksa7Fy.jpg
Kenapa Setiap Ada Tawon Mendekat Selalu Bilang Pait Pait Pait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/23/406/2218713/6-penyebab-keanekaragaman-hayati-semakin-hilang-aIp6jYsU82.jpg
6 Penyebab Keanekaragaman Hayati Semakin Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/19/612/2106709/sea-world-ancol-budidayakan-ratusan-ubur-ubur-untuk-apa-qUs4WTIKsA.jpg
Sea World Ancol Budidayakan Ratusan Ubur-Ubur, untuk Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement