8 Jenis Hewan yang Paling Banyak Dipelihara Orang Indonesia

ADA 8 jenis hewan yang paling banyak dipelihara orang Indonesia menarik untuk diulas. Saat ini memelihara hewan di Indonesia sudah sangat banyak ditemui.

Hal ini dilakukan sebagian orang untuk belajar menyayangi, belajar tanggung jawab, ataupun bisa menghilangkan stres. Di Indonesia, kucing dan burung jadi hewan paling banyak dipelihara. Keduanya mendapat persentasi 47% dan 18%.

Dalam kenyataannya, memang kita tidak sulit menemukan kucing dan burung peliharaan di rumah-rumah masyarakat.

BACA JUGA: Ini Alasan Orang Jepang Memilh Punya Hewan Peliharaan Dibanding Anak

Berikut 8 jenis hewan yang paling banyak dipelihara orang Indonesia dilansir dari instagram @Goodstats:

1. Kucing





Sebanyak 47% sudah memilih kucing menjadi hewan peliharaan berdasarkan data Goodstats. Sikapnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang menyukai jenis binatang ini. Selain jenisnya yang sangat beragam, perawatannya relatif mudah.

Jenis kucing yang bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh anda antara lain kucing lokal (domestik), kucing persia , Anggora, Birman, Bambino, ceylon.