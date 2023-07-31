Perlengkapan Masak Terbaik Diskon s.d. 70% + Gratis Ongkir di AladinMall, Cuss Borong

TAHUKAH Anda bahwa perabotan rumah tangga (terutama alat dapur) harus diganti secara berkala? Sebab, menggunakan perlengkapan masak yang sudah tidak memadai dapat membuat rasa makanan tersebut menjadi kurang lezat.

Untungnya, saat ini lagi ada diskon spesial perlengkapan masak terbaik hingga 70% di AladinMall. Pas banget nih buat yang mau ganti alat masak, enggak pakai mikir 2 kali. Karena selain ada diskon, belanja di AladinMall juga gratis ongkir tanpa batas.

Beli Perlengkapan Masak Terbaik di AladinMall

BOLDe Super Grill Pan 28 cm

BOLDe Super Grill Pan 28 cm merupakan peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dengan coating bahan granit ECO GREEN Technology. Cocok untuk aktivitas memanggang, barbeque, serta memasak masakan lainnya dengan higienis dan sehat. Dapatkan produk ini seharga Rp249.000 saja dari Rp355.000.

BOLDe Super Utensil Set 7 Pcs Beige Series

BOLDe kini hadir dengan peralatan memasak BOLDe Super Utensil, dirancang khusus dengan granite model berwarna beige yang elegan. Untuk kenyamanan memasak Anda, BOLDe Super Utensil menggunakan Nylon Material dengan Premium Quality Grade yang sangat nyaman digunakan untuk aktivitas memasak.

Terdapat Fitur Superb Heat Resistance sehingga tahan panas hingga 120 derajat celcius. Bagian gagang handle juga dirancang khusus untuk melindungi jari tangan Anda supaya tidak terkena wajan yang panas saat digunakan serta nyaman saat digenggam.

Bagian gagang handle BOLDe Super Utensil juga dilengkapi dengan lubang penggantung berbentuk unik, yang memudahkan anda menyimpannya sehingga dapur anda akan terlihat rapi. Dapatkan produk ini seharga Rp279.000 saja dari Rp469.000.

Yuk ganti alat dapur Anda mumpung baru gajian. Nikmati sensasi #BukanGajianBiasa karena belanja di AladinMall memang sehemat itu! Dijamin duit nggak langsung cepat habis karena banyak promo setiap harinya.

Selain itu, jangan lupa juga buat borong produk lainnya ya. Soalnya, apa pun bisa Anda dapatkan di AladinMall, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga gadget & elektronik. Caranya pun gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir Tanpa Batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa batas, tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya.