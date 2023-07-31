Dokter Kulit Ungkap Cara Tepat Eksfoliasi Wajah di Rumah untuk Para Pria

EKSFOLIASI wajah bukan hanya rutinitas perawatan kulit untuk wanita, hal yang berlaku juga sama untuk kulit wajah pria.

Merawat kulit wajah dengan eksfoliasi yang tepat, bisa memberikan kilau alami dan tekstur kulit yang lebih halus. Tak melulu harus di salon atau klinik kecantikan, eksfoliasi bisa dilakukan di rumah asal metode yang dilakukan tepat.

Bagaimana cara tepat eksfoliasi wajah untuk para pria di rumah yang tepat? Dilansir dari Men’s Health, Senin (31/7/2023), dermatolog yang berbasis di Birmingham, dr. Corey L. Hartman, M.D., merekomendasikan penggunaan exfoliant kimia lembut setiap hari, yakni memakai pembersih dan toner yang mengandung asam alfa hidroksi yang gunanya untuk memecah ikatan melekat pada kulit oleh sel-sel mati yang menempel di permukaan tubuh.

Jika itu tidak cukup, lakukan eksfoliasi seminggu sekali. Namun, berhati-hatilah untuk tidak menggosok kulit wajah dengan gerakan yang terlalu keras. Jika belum pernah melakukan eksfoliasi sebelumnya, mulailah perlahan dan tingkatkan frekuensinya jadi seminggu sekali.