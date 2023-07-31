Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dokter Kulit Ungkap Cara Tepat Eksfoliasi Wajah di Rumah untuk Para Pria

Logan Chameron , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:30 WIB
Dokter Kulit Ungkap Cara Tepat Eksfoliasi Wajah di Rumah untuk Para Pria
Tips eksfoliasi wajah di rumah untuk para pria, (Foto: Freepik)
A
A
A

EKSFOLIASI wajah bukan hanya rutinitas perawatan kulit untuk wanita, hal yang berlaku juga sama untuk kulit wajah pria.

Merawat kulit wajah dengan eksfoliasi yang tepat, bisa memberikan kilau alami dan tekstur kulit yang lebih halus. Tak melulu harus di salon atau klinik kecantikan, eksfoliasi bisa dilakukan di rumah asal metode yang dilakukan tepat.

Bagaimana cara tepat eksfoliasi wajah untuk para pria di rumah yang tepat? Dilansir dari Men’s Health, Senin (31/7/2023), dermatolog yang berbasis di Birmingham, dr. Corey L. Hartman, M.D., merekomendasikan penggunaan exfoliant kimia lembut setiap hari, yakni memakai pembersih dan toner yang mengandung asam alfa hidroksi yang gunanya untuk memecah ikatan melekat pada kulit oleh sel-sel mati yang menempel di permukaan tubuh.

Jika itu tidak cukup, lakukan eksfoliasi seminggu sekali. Namun, berhati-hatilah untuk tidak menggosok kulit wajah dengan gerakan yang terlalu keras. Jika belum pernah melakukan eksfoliasi sebelumnya, mulailah perlahan dan tingkatkan frekuensinya jadi seminggu sekali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924/keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151963/moms_ini_dampak_polusi_udara_pada_kulit_anak_berikut_cara_melindunginya-4vxW_large.jpg
Moms, Ini Dampak Polusi Udara pada Kulit Anak! Berikut Cara Melindunginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130510/4_tips_merawat_kulit_di_cuaca_panas-80AH_large.jpg
4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021478/mengenal-fungsi-glycolic-acid-yang-bikin-awet-muda-g20TUhss2R.jpg
Mengenal Fungsi Glycolic Acid yang Bikin Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/611/3020600/retinol-vs-retinal-mana-yang-lebih-ampuh-atasi-jerawat-hingga-kurangi-penuaan-gUqKcddhux.jpg
Retinol Vs Retinal, Mana yang Lebih Ampuh Atasi Jerawat hingga Kurangi Penuaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/611/3018527/5-tips-punya-kulit-sehat-dan-kenyal-TAikNYVT02.jpg
5 Tips Punya Kulit Sehat dan Kenyal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement