5 Pesona Chelsea Olivia Genap Berusia 31 Tahun Makin Fresh dengan Gaya Rambut Baru

ARTIS cantik Chelsea Olivia baru saja merayakan ulang tahun Ke-31. Bertambah usia, penampilan terbaru Chelsea Olivia terlihat lebih fresh.

Pasalnya, baru-baru ini ia memutuskan untuk memotong rambut panjangnya dan tampil dengan gaya rambut bob berponi. Penampilan barunya itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di akun Instagramnya.

Meski dulu pernah sempat bergaya rambut pendek, kini Chelsea Olivia juga terlihat lebih cute dengan gaya rambut bob berponinya itu. Penasaran seperti apa penampilan baru Chelsea Olivia dengan gaya rambut bob pendek berponi?

Berikut di antaranya dilansir dari akun Instagramnya @chealseaoliviaa, Senin, (31/7/2023).

1. Makin fresh

Dalam potret ini bisa terlihat, Chelsea tampak lebih fresh dengan gaya rambut bob pendek yang dihiasi dengan poni pendek. Meski disorot dari angle samping, kecantikan ibu dua anak ini tampak tetap terpancar dengan gaya rambutnya itu.

2. Makin gemas!





Tak hanya terlihat jadi lebih fresh, penampilan istri dari Glenn Alinskie ini juga kian terlihat menggemaskan. Apalagi, dengan ekspresi duck face seperti dalam potret berikut ini. Chelsea tampak terlihat jauh lebih muda bak gadis ABG.

3. Makin cute!





Jika dilihat lagi, penampilan Chealsea dengan gaya rambut bob pendek berponi tersebut juga membuat penampilannya jadi makin cute. Meski melempar ekspresi fierce ke arah kamera, wajah cute-nya tampak bikini siapapun terpesona.