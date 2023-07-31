Simak 6 Cara Atasi Takut Naik Pesawat bagi Pemula agar Lebih Tenang

TAKUT naik pesawat merupakan suatu hal yang wajar, terutama bagi pemula yang belum terbiasa dengan pengalaman terbang.

Namun, dengan memahami dan menghadapinya dengan tepat, takut naik pesawat bisa diatasi. Berikut Okezone rangkumkan 6 cara mengatasi rasa takut naik pesawat, bagi pemula yang perlu dicoba;

1. Edukasi tentang penerbangan

Bekali diri dengan pengetahuan terkait penerbangan sebelum naik pesawat. Pemahaman tentang bagaimana pesawat bekerja dan proses penerbangan dapat membantu mengurangi kecemasan.

Cari informasi tentang prinsip dasar penerbangan, sistem keselamatan, dan prosedur standar selama penerbangan. Dengan pengetahuan ini, Anda akan merasa lebih percaya diri dan terinformasi mengenai apa yang terjadi selama perjalanan udara.

2. Lawan kecemasan

Kecemasan dapat mengganggu akal sehat, serta membuat Anda merasa bahaya dalam keadaan yang aman.

Cobalah untuk melawan perasaan yang diciptakan oleh kecemasan, namun terimalah ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kecemasan.

3. Temukan ablisasi visual

Bawa benda atau gambar yang memberimu kenyamanan selama penerbangan. Misalnya, bisa berupa foto keluarga, mainan kesayangan, atau buku favorit.

Ablisasi visual seperti ini bisa menjadi kawan yang baik untuk mengalihkan perhatian dari ketakutan dan membuat Anda merasa lebih tenang.

4. Yakinkan diri aman

Saat terjadi turbulensi, banyak orang termasuk Anda mungkin mulai memikirkan hal-hal buruk. Namun, yakinlah bahwa dirimu aman!

Oleh karena itu, edukasi tentang penerbangan tadilah yang mampu mengurangi kecemasan. Bagaimana pesawat dirancang untuk menangani turbulensi. Berfokuslah untuk mengelola kecemasan alih-alih memikirkan kapan turbulensi akan berakhir atau seberapa parah hal itu.