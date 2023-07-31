Pria Muda yang Sering Konsumsi Viagra Apakah Berisiko Kena Kanker Prostat?

KANKER prostat banyak menyerang pria berusia sekitar 55 sampai 69 tahun. Tapi pada beberapa kasus, pria muda pun bisa kena kanker prostat. Apa penyebabnya? Apakah terlalu sering minum obat viagra salah satunya?

Kanker prostat adalah kondisi di mana sel-sel prostat abnormal tumbuh tidak terkendali pada kelenjar prostat atau kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dekat pangkal Mr P.

Kasus kanker prostat di Indonesia lumayan tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan (2020), sebanyak 13.563 pria terdiagnosis kanker prostat. Ini menempatkan kanker prostat sebagai jenis kanker nomor lima terbanyak diidap pria Indonesia.

Lebih lanjut, laporan United States Preventive Services Task Force (USPSTF) dan American Urological Association (AUA) menjelaskan bahwa individu yang berisiko kanker prostat itu usianya rata-rata 55 hingga 69 tahun dengan harapan hidup lebih dari 10 tahun.

Meski begitu, pria muda juga punya risiko kena kanker prostat. Apa penyebabnya?

Diterangkan Konsultan Senior dan Ahli Onkologi Medis Parkway Cancer Centre (PCC) Singapura dr Wong Siew Wei bahwa tak bisa dipungkiri bahwa usia memang menjadi faktor risiko kanker prostat.

"Artinya, makin tua si pria, risiko kanker prostat makin tinggi," jelas dr Wei di sesi diskusi hybrid PCC di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tapi ia melanjutkan, ada kemungkinan pria muda terdiagnosis kanker prostat. Faktor penyebabnya adalah mutasi gen BRCA2 yang berhubungan dengan kanker payudara.

