Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

BPA Berpotensi Picu Gangguan Reproduksi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:13 WIB
BPA Berpotensi Picu Gangguan Reproduksi
Gangguan reproduksi (Foto: Boldsky)
A
A
A

KEMASAN plastik yang praktis rupanya ada dampak berbahanya, terdapat Bisphenol A (BPA), zat yang kerap digunakan dalam pembuatan kemasan plastik makanan dan minuman. BPA sejak lama menjadi sorotan dunia kesehatan karena dampak buruknya yang bisa menganggu kesuburan dan dapat menimbulkan gangguan seksual dan reproduksi.

Gangguan itu macam-macam bentuknya, bisa berupa Infertilitas (mandul), tergerusnya jumlah dan kualitas sperma, terganggunya libido, dan kesulitan mengalami ejakulasi.

 gangguan reproduksi

Kemasan plastik mengandung BPA juga ditengarai bisa mengganggu pertumbuhan embrio, janin, terjadinya feminisasi pada laki-laki, atau masa kanak-kanak yang sehat, karena kemampuannya masuk ke dalam plasenta dan air susu ibu (ASI).

"Para peneliti dan pakar internasional mengingatkan bahwa risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan BPA cukup banyak. Sehingga perlu keseriusan mengatasinya," kata pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Ir. Evi Mutia M. Kes. dalam sarasehan ‘Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisfenol A (BPA) pada AMDK’ yang digelar USU bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan, di Medan.

Evi Mutia menjelaskan, dampak negatif BPA bisa mengganggu sistem reproduksi pada pria maupun wanita, mempengaruhi fertilitas dan berisiko terhadap kanker prostat pada pria. Hingga membuat penurunan libido, sulit ejakulasi, diabetes, gangguan ginjal, kanker payudara hingga memicu perkembangan kesehatan mental Autism Spectrum Disorder.

 BACA JUGA:

"Begitu bahayanya BPA, sehingga sudah seharusnya mendapat perhatian besar dari semua pihak, khususnya produsen AMDK yang harusnya punya kesadaran dan tanggungjawab kepada konsumen," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/482/3165983//le_mineral_ilustrasi_galon_guna_ulang-ZTiR_large.jpg
Kemasan BPA Bahaya untuk Kesehatan, Forum PBB Dorong Larangan Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/482/3161951//galon_polikarbonat-j67h_large.jpeg
85 Negara Sepakat Tetapkan BPA sebagai Bahan Kimia Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/482/3155391//galon_guna_ulang-S4RI_large.jpg
Terungkap! Riset Global Soroti Risiko BPA Tersembunyi pada Galon Guna Ulang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement