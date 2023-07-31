Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minat Berobat Masyarakat Indonesia ke Thailand Tinggi, Ini Perawatan yang Paling Disukai!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:36 WIB
Minat Berobat Masyarakat Indonesia ke Thailand Tinggi, Ini Perawatan yang Paling Disukai!
Berobat ke Thailand (Foto: Bangkok ST)
A
A
A

MINAT masyarakat Indonesia terhadap pengobatan di luar negeri terus meningkat, salah satunya ke negara Thailand melalui jaringan rumah sakit Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) Thailand.

Bukan hanya ingin sekedar mencari second opinion. Masyarakat Indonesia juga mulai mencari pilihan prosedur yang lebih canggih dan fasilitas mumpuni.

 operasi plastik

Perawatan yang dilakukan masyarakat Indonesia di Thailand beragam, mulai dari operasi plastik hingga prosedur pengobatan lain seperti operasi jantung minimal invasif, operasi penggantian pinggul dan lutut, serta penanganan stroke.

“Untuk berwisata medis ke BDMS Thailand, kami sendiri menjamin kenyamanan pasien mancanegara khususnya dari Indonesia, dengan menyediakan tim khusus pasien internasional. Perawatan yang paling banyak ya operasi plastik,” ujar Senior International Marketing dari BDMS Thailand, Nuttachote Sanpairote, saat diwawancara di Hotel Ritz Calton, Jakarta.

 BACA JUGA:

“Nah, pasien oleh tim tersebut pasien akan dibantu dari awal sampai selesai. Mulai dari administrasi untuk asuransi kesehatan internasional, penerjemah bahasa, penjemputan di bandara ke rumah sakit, hingga penjemputan dari rumah sakit ke pusat perbelanjaan jika keluarga atau pasien butuh udara segar,” lanjutnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179719//dilan-n6AC_large.jpg
Dilan Janiyar Ubah Image Jadi 'Lebih Hot' hingga Dihujat Netizen, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/611/3156861//yuni_shara-9154_large.jpg
Yuni Shara Takut Operasi Plastik karena Punya Keloid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/481/3150869//dokter-mOZx_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Banyak Masyarakat Indonesia Berobat ke Penang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/612/3150419//berapa_lama_proses_penyembuhan_operasi_hidung-4EkD_large.jpg
Berapa Lama Proses Penyembuhan Operasi Hidung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149909//rafael_tan_spill_wajah_baru_usai_operasi_plastik_netizen_makin_segar-6WrC_large.jpg
Rafael Tan Spill Wajah Baru usai Operasi Plastik, Netizen: Makin Segar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148867//denada_rela_habiskan_ratusan_juta_untuk_operasi_rhinoplasty-tfiy_large.jpg
Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty: Aku Happy
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement