Minat Berobat Masyarakat Indonesia ke Thailand Tinggi, Ini Perawatan yang Paling Disukai!

MINAT masyarakat Indonesia terhadap pengobatan di luar negeri terus meningkat, salah satunya ke negara Thailand melalui jaringan rumah sakit Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) Thailand.

Bukan hanya ingin sekedar mencari second opinion. Masyarakat Indonesia juga mulai mencari pilihan prosedur yang lebih canggih dan fasilitas mumpuni.

Perawatan yang dilakukan masyarakat Indonesia di Thailand beragam, mulai dari operasi plastik hingga prosedur pengobatan lain seperti operasi jantung minimal invasif, operasi penggantian pinggul dan lutut, serta penanganan stroke.

“Untuk berwisata medis ke BDMS Thailand, kami sendiri menjamin kenyamanan pasien mancanegara khususnya dari Indonesia, dengan menyediakan tim khusus pasien internasional. Perawatan yang paling banyak ya operasi plastik,” ujar Senior International Marketing dari BDMS Thailand, Nuttachote Sanpairote, saat diwawancara di Hotel Ritz Calton, Jakarta.

“Nah, pasien oleh tim tersebut pasien akan dibantu dari awal sampai selesai. Mulai dari administrasi untuk asuransi kesehatan internasional, penerjemah bahasa, penjemputan di bandara ke rumah sakit, hingga penjemputan dari rumah sakit ke pusat perbelanjaan jika keluarga atau pasien butuh udara segar,” lanjutnya.

