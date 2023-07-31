Apa Ciri-Ciri Anak Kena Diabetes?

BEBERAPA ciri-ciri anak kena diabetes ini tentunya harus diketahui oleh para orangtua. Pasalnya,penyakit tersebut umumnya dianggap sebagai penyakit orang dewasa atau paruh baya.

Beberapa anak yang mengidap diabetes bisa jadi faktor turunan dari orangtuanya. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Adapun ciri-ciri anak kena diabetes dari Medical News Today yakni muncul pada usia 13 tahun. Berdasarkan laporan Statistik Diabetes Nasional 2020 di Amerika Serikat setidaknya ada 210 ribu anak dan remaja di bawah 20 tahun yang didiagnosis diabetes.

Institut Kesehatan Nasional juga melaporkan bahwa setiap tahunnya penderita diabetes tipe 1 meningkat sebesar 1,8% dan diabetes tipe 2 sebesar 4,8%.

Kedua jenis diabetes tersebut bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak, namun diabetes tipe 1 yang lebih sering terjadi. Diabetes tipe 1 atau juvenile diabetes terjadi ketika pankreas tidak bisa memproduksi insulin.