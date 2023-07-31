Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Ciri-Ciri Anak Kena Diabetes?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:23 WIB
Apa Ciri-Ciri Anak Kena Diabetes?
Diabetes Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA ciri-ciri anak kena diabetes ini tentunya harus diketahui oleh para orangtua. Pasalnya,penyakit tersebut umumnya dianggap sebagai penyakit orang dewasa atau paruh baya.

Beberapa anak yang mengidap diabetes bisa jadi faktor turunan dari orangtuanya. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Diabetes

Adapun ciri-ciri anak kena diabetes dari Medical News Today yakni muncul pada usia 13 tahun. Berdasarkan laporan Statistik Diabetes Nasional 2020 di Amerika Serikat setidaknya ada 210 ribu anak dan remaja di bawah 20 tahun yang didiagnosis diabetes.

Institut Kesehatan Nasional juga melaporkan bahwa setiap tahunnya penderita diabetes tipe 1 meningkat sebesar 1,8% dan diabetes tipe 2 sebesar 4,8%.

Kedua jenis diabetes tersebut bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak, namun diabetes tipe 1 yang lebih sering terjadi. Diabetes tipe 1 atau juvenile diabetes terjadi ketika pankreas tidak bisa memproduksi insulin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
