Apakah Penderita Kolesterol Boleh Makan Telur Rebus?

APAKAH Penderita Kolesterol Boleh Makan Telur Rebus? Akan dipaparkan dalam artikel singkat ini. Mengingat, telur terkenal disebut sebagai salah satu makanan yang tak boleh dikonsumsi berlebihan karena berhubungan dengan kolesterol tinggi.

Orang dengan kadar kolesterol jahat yang tinggi di dalam darahnya wajib menjaga pola makan dan menghindari makanan yang digoreng-goreng, berminyak dan berlemak. Tujuannya apa? Agar kadar kolesterol dalam darah tetap terjaga dan tak melonjak pesar.

Lalu, apakah penderita kolesterol boleh makan telur rebus? Mengingat telur ini diolah dengan cara direbus, bukan digoreng? Mengutip Halodoc, telur sendiri sarat berbagai macam nutrisi seperti protein, vitamin A, vitamin B, dan folat vitamin D, juga kandungan mineral seperti zat besi, kalium, kalsium, dan zinc.

(Apakah Penderita Kolesterol Boleh Makan Telur Rebus?, Foto: Poundschef)





Namun, patut menjadi perhatian ternyata telur juga memiliki kandungan kolesterol yang tinggi yakni 185 hingga 200 mg. Sementara, kebutuhan kolesterol harian untuk tubuh orang dewasa maksimal hanya sebesar 300 mg. Ini artinya, dengan makan dua butir telur saja sudah memberikan asupan kolesterol yang jauh di atas kebutuhan harian tubuh.