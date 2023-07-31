Mengenal Yanbu, Kota Ultra Modern di Arab Saudi yang Memadukan Teknologi Canggih dengan Alam

YANBU, pemukiman kedua terbesar kedua di pantai Laut Merah barat Arab Saudi telah menjadi tolok ukur untuk kota industri maju. Penduduk, industri, dan teknologi berjalan selaras dengan alam.

Yanbu mengunakan teknologi canggih untuk menjalankan pabrik yang layak untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Kota industri Yanbu adalah tolok ukur dunia untuk kota industri yang sangat maju. Yanbu adalah rumah bagi pelabuhan industri terbesar di Laut Merah, kompleks industri terbesar kedua di Kerajaan, dan kilang minyak mentah keempat terbesar di dunia dengan luas total 606 kilometer persegi persegi,” kata CEO Komisi Kerajaan di Yanbu (RCY), Abdulhadi bin Abdulrahman Al-Juhani seperti dilansir dari Arab News, Selasa (1/8/2023).

“Kota Industri Yanbu mengadopsi visi berkelanjutan yang terdiri dari peraturan dan standar integratif dengan praktik pengelolaan lingkungan terbaik yang sejalan dengan pilar keberlanjutan dan kualitas hidup. Kota Industri Yanbu telah mencapai kinerja berkelanjutan yang signifikan di bidang utama konservasi ekosistem, efisiensi energi dan air, peningkatan kualitas hidup dan daur ulang limbah,” tambahnya.

Yanbu di Arab Saudi (Royal Commission in Yanbu/Arab News)

Al-Juhani mengatakan bahwa kota tersebut menawarkan alam dan ekologi yang berkelanjutan dengan tepi laut sepanjang 11 kilometer, dan 37 taman lokal yang berisi hampir 5 juta meter persegi ruang hijau dan lebih dari 100.000 pohon.

Kota ini juga menampung lebih dari 15 juta meter persegi hutan bakau, kawasan konservasi, terumbu karang, dan habitat satwa liar.

Yanbu memiliki infrastruktur jalan yang canggih dengan lebih dari 10 juta meter persegi jalan dan 1.600.000 meter persegi jalur pejalan kaki yang secara efisien menghubungkan seluruh komunitas dan kawasan industri, kata CEO RCY.BACA JUGA:

Efisiensi jaringan jalan telah menyebabkan pengurangan waktu perjalanan kendaraan.

RCY juga menggunakan teknologi manajemen lalu lintas canggih. Lebih dari 100 persimpangan jalan dilengkapi dengan SCATS, sistem transportasi cerdas yang mengatur pengaturan waktu dinamis fase sinyal di perhentian.

Yanbu di Arab Saudi (Royal Commission in Yanbu/Arab News)



Al-Juhani menambahkan bahwa RCY menerapkan program lingkungan yang komprehensif untuk memantau kualitas berbagai sumber air secara berkala, termasuk air minum, air laut, air tanah, air pendingin, air irigasi, dan air limbah industri.

“Semua sumber diuji terhadap standar kualitas lingkungan RCY, yang setara dengan pedoman Badan Perlindungan Lingkungan AS,” kata Al-Juhani.