HOME WOMEN TRAVEL

7 Wisata Alam di Bondowoso Bikin Kangen Liburan, Air Terjun Berbusa hingga Api Biru Menakjubkan

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:01 WIB
7 Wisata Alam di Bondowoso Bikin Kangen Liburan, Air Terjun Berbusa hingga Api Biru Menakjubkan
Air Terjun Blawan, Bondowoso, Jawa Timur (Foto: Instagram/@falahnurul)
A
A
A

BONDOWOSO di Jawa Timur memang dianugerahi alam yang indah. Memiliki potensi pariwisata yang berkembang, sampai dikenal oleh wisatawan.

Jika berkunjung ke Bondowoso, terdapat sejumlah destinasi wisata alam yang siap memanjakan mata Anda. Bahkan sekaligus dapat membuat pikiran jadi segar kembali, di tengah-tengah penatnya aktivitas. Mulai dari kawah air terjun, hingga perbukit cantik.

Berikut Okezone rangkumkan 7 destinasi wisata alam di Bondowoso yang sayang jika dilewatkan;

1. Kawah Ijen

Kawah Ijen Banyuwangi atau Gunung Ijen adalah objek wisata yang populer bagi kalangan wisatawan baik domestik hingga mancanegara (wisman).

Berada di ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang tidak jauh dari Gunung Merapi.

Salah satu yang tidak boleh dilewatkan saat ke Kawah Ijen adalah menyaksikan blue fire. Ini mrupakan fenomena alam yang sangat langka. Disebut blue fire karena kamu bisa melihat api biru dan fenomena ini hanya dapat kamu lihat di Indonesia juga Islandia.

Blue Fire Kawah Ijen

Api biru/blue fire (Foto: yukbanyuwangi.co.id)

Lokasinya berada di perbatasan beberapa kota Jawa Timur, tempat ini menjadi salah satu daya tarik yang wajib dikunjungi. Alamatnya ada di Perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi Jawa Timur.

2. Air Terjun Busa

Salah satu yang menarik untuk dikunjungi di Bondowoso adalah Air Terjun Busa. Sesuai dengan namanya, air terjun yang berada di Kalianyar, Sempol ini memiliki keunikan, karena air belerang yang jatuh dari ketinggian tebing terlihat seperti gumpalan busa.

Airnya berasal dari Danau Kawah Ijen tersebut tercampur dengan belerang. Tak sedikit wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat langsung fenomena yang tidak biasa itu.

Air Terjun Busa

Air terjun busa (Foto: IG/@triwulan.mayang)

3. Kawah Wurung

Padang savana di Kawah Wurung jadi salah satu daya tarik wisatawan saat berlibur ke Bondowoso. Udaranya segar dan pemandangan hijau padang savana sangat memanjakan mata. Seperti padang savana yang lainnya, destinasi wisata ini juga dijuluki Bukit Teletubbies.

Lokasinya berada di Margahayu, Kalianyar, Sempol, Bondowoso. Buka mulai pukul 08.00 hingga 17.00. Harga tiket masuk dibanderol Rp5.000. Siapa pun yang berkunjung ke sana pasti betah berlama-lama deh.

