Deretan Wisata Kece di Lombok Primadona Wisatawan, Bikin Mager Pulang!

LOMBOK, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu pulau yang memiliki deretan wisata alam memesona dan instagramable.

Pemandangannya yang cantik, membuat para wisatawan memilih Lombok sebagai destinasi terbaik serta pemandangannya lebih dari indah.

Lombok juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Asia pada 2020 versi TripAdvisor. Lombok menduduki peringkat ke-16 dari 25 destinasi terbaik Asia tahun ini yang dirilis oleh platform wisata terbesar di dunia itu.

Sedangkan Bali berada di ranking pertama destinasi wisata terbaik. Lantas, apa saja wisata instagramable di Lombok? Berikut Okezone rangkum 4 di antaranya;

1. Bukit Merese

Bukit Merese merupakan tempat yang tepat untuk merasakan dan melihat indahnya jatuh cinta pada pemandangan Lombok yang memukau. Lokasinya ada di kawasan wisata Pantai Tanjung Aan, Bukit Merese memadukan keindahan perbukitan dan pantai yang sayang untuk Anda lewatkan.

Bukit Merese (Foto: IG/@nics_mindset)

Pencinta foto atau Anda yang ingin berswafoto, dari Bukit Merese, Anda bisa menyaksikan pemandangan sejumlah pantai ternama seperti Pantai Batu Payung dan Pantai Seger. Pemandangan ini bisa jadi spot foto menarik untuk Anda.

2. Gili Kedis

Selanjutnya adalah Gili Kedis termasuk bagian destinasi wisata yang masih belum terlalu populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Gili Kedis (Foto: IG/@bobocantikdotcom)

Gili Kedis memiliki beberapa spot Instagramable yang bisa Anda manfaatkan, untuk melengkapi koleksi foto-foto menarik Anda.

Meski areanya cukup kecil, Gili Kedis menyimpan keindahan alam yang luar biasa cantiknya. Deburan ombak, semilir angin sejuk, laut biru yang jernih, serta hamparan pasir putih yang indah membuat Gili Kedis mampu menghipnotis mata setiap pengunjung. Akses transportasi menuju lokasi Gili Kedis pun tergolong mudah.