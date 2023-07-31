5 Pantai Cantik di Pacitan, Punya Pemandangan Yahud Pas buat Refresh Otak

PACITAN, Jawa Timur ternyata memiliki deretan pantai yang cantik, menarik dan cocok dikunjungi untuk daftar liburan Anda di akhir pekan.

Terdapat pula kawasan karst dan gua-gua semakin memperlengkap pesona wisata alam wilayah tersebut.

Jika dilihat secara geografis, Pacitan letaknya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sehingga tak heran, jika wilayah di Jawa Timur ini memiliki sejumlah pantai yang indah dan memesona.

Berikut Okezone rangkumkan 5 pantai cantik di Pacitan yang bisa jadi referensi untuk liburan bersama orang-orang terdekat Anda;

1. Pantai Soge

Pantai Soge berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pantai satu ini letaknya berada di jalur lintas selatan, di mana keindahannya miri Great Ocean Road di Victoria, Australia.

(Foto: IG/@prasetya_budihandaka)

Pemandangan di pantai ini sangat memesona. Anda dapat melihat laut yang biru, gulungan ombak, pasir putih nan cantik, hingga dilengkapi dengan pegunungan dan pebukitan yang melengkapi keindahan Pantai Soge ini.

Namun perlu diingat, Anda tidak bisa sembarangan berenang di pantai ini. Sebab ombaknya cukup besar dan kencang, apalagi jika air sedang pasang. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya, diberi tanda dengan pembatas menggunakan bendera merah.

2. Pantai Piser Seruni

Pantai Piser Seruni berlokasi di Ngobyogan, Kalak, Donorojo, Pacitan, Jawa Timur. Pantai ini menawarkan pemandangan yang sangat indah, ditambah dengan deburan ombak pantai yang menenangkan.

Pantai ini terbilang masih tersembunyi dan belum banyak wisatawan yang mengetahui. Laut biru, pasir putih yang terhampar luas serta terdapat tebing-tebing tinggi di pinggirannya, menjadikan kawasan wisata alam tersebut kian menarik perhatian.

(Foto: IG/@pantaipiserpacitan)

3. Pantai Klayar

Selanjutnya ada Pantai Klayar berlokasi di Kalak, Sendang, Donorojo, Sendang, Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pemandangan di pantai ini juga tak kalah mengesankan dengan yang lainnya, terdapat hamparan pasir putih semakin memperindah kawasan tersebut.

Selain itu, pantai ini juga terkenal dengan semburan airnya. Yang mana gulungan ombak akan menabrak bebatuan karang, sehingga terciptalah semburan tersebut. Jika fenomena ini sedang terjadi, tak jarang para pengunjung memanfaatkannya sebagai spot foto anti mainstream.