HOME WOMEN TRAVEL

NgeShortsBareng Libatkan 300 UMKM dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:05 WIB
NgeShortsBareng Libatkan 300 UMKM dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Dirut StarHits Lina Priscilla (kiri) memberi keterangan pers. (Foto: MPI/Annastasya)
DIREKTUR Utama StarHits Lina Priscilla Tanaya mengatakan bahwa acara NgeShortsBareng yang digelar di sejumlah kota termasuk Bali pada 1 sampai 2 Juli 2023 mampu memberi dampak positif terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

“Kita juga banyak kerjasama dengan UMKM, ada 300 UMKM dan dieksplor juga,” kata Lina Priscilla dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

NgeShortsBareng digelar StarHits bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 11 kota di Indonesia, dihadiri oleh banyak peserta dari kalangan kreator konten Tanah Air.

Dalam jumpa pers itu, Lina memperkenalkan tiga orang kreator konten profesional yang bergabung dalam aksi NgeShortsBareng; Samuel, Cindy, dan Lukman. Mereka punya tim sendiri untuk memproduksi konten, artinya telah memberikan lapangan pekerjaan bagi para pegiat di industri kreatif.

“Mereka bergabung di StarHits dan mereka merupakan profesional content creator dan mereka memiliki 7-10 tim untuk memproduksi konten mereka. Jadi ini membuka lapangan kerja yang bagus,” paparnya.

