Semarak HUT Ke-78 RI, Layanan TransJakarta dan MRT Direncanakan Gratis pada 17 Agustus

PEMERINTAH akan menggratiskan layanan moda transportasi umum seperti TransJakarta hingga Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pada 17 Agustus 2023, dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia.

"Kami coba ajukan dulu agar transportasi umum saat HUT RI jadi gratis," kata Kepala Sekretariat Presiden juga Ketua 1 HUT ke-78 RI Heru Budi Hartono dalam konferensi pers bersama Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Heru Budi yang juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta mengatakan nanti akan diinformasikan mengenai durasi waktu dan rute transportasi umum yang layanannya gratis pada 17 Agustus, setelah dirapatkan dengan pihak terkait.

Heru Budi mengaku selama baru TransJakarta dan MRT yang berencana digratiskan pada momentum perayaan HUT RI. Sementara untuk layanan Commuter Line (KRL) kewenangannya ada di PT KAI.

"Itu lain lagi, di luar kami," ujarnya.

Perayaan HUT ke-78 RI akan digelar semarak dan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, menghadirkan sejumlah hiburan untuk masyarakat. Terlebih bagi yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan di Istana Merdeka saat perayaan 17 Agustus 2023 ini.

"Kami menyiapkan tempat dan state, jadi mereka tidak bisa senpat ikut keramaian di istana bisa datang ke Monas," terangnya.