NgeShortsBareng Sukses Beri Dampak Positif bagi Para Konten Kreator

STARHITS bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sukses menggelar NgeShortsBareng di Bali, pada 1-2 Juli 2023. Event tersebut berhasil memberikan dampak positif bagi generasi muda khususnya kreator konten di Tanah Air.

“Tentunya acar NgeShortsBareng kemarin itu program yang sangat efektif dan sukses karena kita sudah berjalan ke 11 titik dan ada 4 ribu konten kreator yang bergabung dengan kami,” kata Direktur Utama StarHits Lina Priscilla dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Senin (31/7/2023).

Lina menjelaskan bahwa NgeShortsBareng bukan hanya jadi ajang mendapat ilmu bagi kreator konten, tapi mereka juga bisa saling kenal dengan kreator konten lainnya, dan berbagi ide kreatif bersama.

“Di situ kami sharing dan mereka (kreator konten) gak cuma diberikan pembekalan dari YouTube, tapi mereka juga dapat bertemu satu sama lain dengan konten kreator,” ungkapnya.

“Mereka juga bisa eksplor lebih banyak lagi, sehingga ide dan kreatif mereka bisa lebih bertumbuh,” tambahnya.