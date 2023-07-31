Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bangga, Ini 5 Hal dari Indonesia yang Ternyata Sangat Populer di Jepang!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:00 WIB
Bangga, Ini 5 Hal dari Indonesia yang Ternyata Sangat Populer di Jepang!
SEDIKITNYA ada 5 hal tentang Indonesia yang sangat terkenal di Jepang. Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang sudah terjalin baik selama 65 tahun. Indonesia tentu populer di Jepang mengingat negara itu pernah hampir 4 tahun menjajah Tanah Air.

Kepopuleran Indonesia di Negeri Sakura juga menunjukan adanya minat dan apresiasi besar terhadap budaya Indonesia oleh Jepang.

Beberapa faktor seperti kuliner lezat, keindahan alam, dan film memiliki membuat masyarakat Jepang jatuh cinta.

Berikut 5 hal tentang Indonesia yang ternyata sangat terkenal di Jepang :

Soekarno

Bapak proklamasi Ir.Soekarno tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di Jepang. Kharismanya bahkan sampai memakai salah satu wanita Jepang bernama Naoko Nemoto. Ketika berusia 19 tahun, Naoko Nemoto menerima pinangan orang nomor satu di Indonesia itu.

Soekarno (BBC Indonesia/Express/Getty Images)

Naoko Nemoto sendiri adalah seorang Geisha Jepang kala itu. Ir Soekarno menikahi Naoko Nemoto sebagai istri kelimanya. Setelah menerima pinangan Bung Karno, wanita cantik itu berganti nama menjadi Ratna Sari Dewi.

Pulau Bali

Hampir sebagian masyarakat dunia mengenal Pulau Bali, begitupun masyarakat Jepang. Bahkan kata “Bali” sendiri lebih terkenal dari kata “Indonesia.

Bali

Pulau Dewata ini memang terkenal dengan kultur budaya yang sangat unik. Keindahan pantainya memukau hati banyak pengunjung yang datang. Begitupun dengan restoran yang menyediakan kuliner lezat.

