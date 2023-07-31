Reog Ponorogo dalam Proses Menuju Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi viralnya video atraksi kesenian mirip Reog Ponorogo di sebuah festival seni di Melaka, Malaysia yang memicu perdebatan antara netizen Indonesia dengan Negeri Jiran.

Netizen Malaysia mengklaim bahwa atraksi tersebut sebagai Barongan. Tapi, warganet Indonesia meyakini itu Reog dari Ponorogo.

Indonesia sendiri sudah mendaftarkan Reog Ponorogo ke UNESCO pada 18 Februari 2022 agar diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia.