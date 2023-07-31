Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rawon Sup Terenak di Dunia, Sandiaga: Makanan Favorit Saya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:06 WIB
Rawon Sup Terenak di Dunia, Sandiaga: Makanan Favorit Saya
Menparekraf Sandiaga Uno di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

RAWON dinobatkan sebagai sup paling enak di dunia versi Taste Atlas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bangga makanan favoritnya itu menduduki rangking pertama terenak, mengalahkan ramen dari Jepang.

“Kemarin baru dari Surabaya dan (makanan) favorit saya adalah rawon setan,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Sandiaga berharap rawon yang merupakan makanan berkuah tradisional Jawa Timur akan semakin mendunia dan dinikmati para wisatawan mancangera.

 BACA JUGA:

Sandiaga mengaku siap mendaftarkan rawon ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

“Tentunya jika ada dorongan dari komunitas, bisa didorong menjadi salah satu yang didaftarkan ke UNESCO,” ujar Sandiaga.

 Ilustrasi

Rawon

Sebagaimana diketahui, Taste Atlas yang merupakan website berbasis di Kroasia yang mengulas tentang berbagai hidangan tradisional, resep lokal dan restoran autentik dari seluruh dunia, baru-baru ini merilis 10 Best Rated Soups in the World atau 10 sup terbaik di dunia.

 BACA JUGA:

Di urutan pertama adalah rawon dari Indonesia, mengalahkan makanan terpopuler di dunia lainnya yakni tonkotsu ramen dari Jepang di urutan kedua, dan tom kha gai (Thailand) posisi ketiga.

Selanjutnya sopa de lima (Meksiko), hot pot Taiwan, ciorba radauteana dari Rumania, bori-bori dari Paraguay, ramen (Jepang), shoyu ramen (Jepang), dan zurek dari Polandia.

Rawon sendiri sudah sangat populer di Indonesia. Berkunjung ke Jawa Timur belum lengkap rasanya kalau tak mencicipi makanan berkuah hitam pekat yang terbuat dari kluwek dan dipadu dengan olahan daging sapi, taoge hingga bawang goreng itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937506/10-hidangan-natal-khas-indonesia-dari-klappertart-hingga-poporcis-3S317NJfA5.jpg
10 Hidangan Natal Khas Indonesia, dari Klappertart hingga Poporcis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement