Yuk Jelajahi Wisata Alam di Tanah Laut Kalsel, Ada Pantai Cantik hingga Air Terjun Eksotis

Pantai Asmara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Foto: dok. Sainul Hermawan)

NAMA Tanah Laut mungkin agak asing didengar sebagian orang. Namun, kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Selatan ini ternyata layak menjadi salah satu destinasi wisata pilihan traveler.

Sebab, banyak objek wisata hits dan menarik wajib dikunjungi karena dijamin bakal menyisakan pengalaman liburan yang berkesan.

Bupati Tanah Laut, Sukamta mengatakan, Tanah Laut memiliki potensi wisata terlengkap dibanding kawasan lain di Kalimantan Selatan. Sebut saja deretan pantai cantik, gunung, hingga air terjun eksotis.

Di sana juga terdapat berbagai objek wisata populer seperti Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Pantai Swarangan, Air Terjun Balangdaras, upacara adat Balian, serta Bukit Teletubbies.

“Dengan demikian, wisatawan yang datang ke Tanah Laut memiliki banyak pilihan untuk berwisata,” ujar Sukamta.

Air Terjun Bajuin (Foto: IG/@air_terjun_bajuin_official)

Meski memiliki segudang potensi, dirinya mengakui jika wilayahnya hanya dikenal oleh masyarakat yang tinggal sekitar Kalimantan Selatan.

Dirinya pun ingin agar pariwisata Tanah Laut bisa lebih dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Salah satu metode yang dipakai untuk mengenalkan pariwisata Tanah Laut ialah melalui film. Sukamta menilai, film ialah medium tepat untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Tanah Laut, karena bersifat menayangkan konten berdurasi lebih memberikan hiburan kepada penonton.