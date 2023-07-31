Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dikenal Paling Senyap di Dunia, Berikut 5 Hewan yang Tidak Memiliki Suara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |00:03 WIB
Dikenal Paling Senyap di Dunia, Berikut 5 Hewan yang Tidak Memiliki Suara
Siput, salah satu hewan paling senyap di dunia (Foto: Unsplash/Alexas Fotos)
A
A
A

HEWAN yang tersebar di belahan dunia, memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Termasuk soal suara yang dikeluarkannya.

Jelas, suara merupakan ciri khas dari makhluk hidup itu sendiri. Otak biasanya langsung merespons dan mengetahui jenis hewan bila mendengar dari suaranya.

Namun, tahukah Anda bahwa ada hewan yang tidak memiliki suara? Mengutip laman Study, pita suara menjadi tempat keluarnya suara hewan. Pita suara terletak di laring tenggorokan dan memiliki dua pita lendir tipis panjang yang terbuat dari jaringan otot.

Meski begitu, perlu diketahui bahwa ada banyak hewan yang tidak memiliki pita suara. Banyak makhluk laut sederhana yang tidak memiliki pita suara sehingga tak bisa menghasilkan bunyi seperti hewan kebanyakan.

1. Cacing

Cacing juga termasuk hewan yang tak memiliki suara. Dari segi ilmiah, cacing tanah tidak memiliki pita suara dan tidak mengeluarkan suara.

Cacing Rambut

Cacing Rambut (Foto: The Wildlife Trusts)

Dilansir Wormmy, cacing diketahui bisa memberikan suara bila Anda ingin mendengarnya dengan sangat hati-hati. Mereka menghasilkan lendir atau ketika bulu cacing bergesekan satu sama lain dan bisa menimbulkan sedikit suara.

2. Siput

Pertama ada siput. Hewan yang dikenal lamban dalam bergerak ini juga tak memiliki suara. Dilansir Vedantu, satu-satunya suara yang dibuat adalah ketika siput bergerak dan tubuhnya bergesekan dengan tanah.

Siput

Siput (Foto: World Atlas)

3. Bulu Babi

Lalu hewn berikutnya bulu babi. Hewan yang juga termasuk satwa laut ini juga tak memiliki suara. Meski begitu, bulu babi bisa menghasilkan suara bawah air yang berkontribusi pada pemandangan suara bawah air.

Gesekan batu dengan gigi menyebabkan cairan di dalam bulu babi beresonansi dan menghasilkan suara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement