Dikenal Paling Senyap di Dunia, Berikut 5 Hewan yang Tidak Memiliki Suara

Siput, salah satu hewan paling senyap di dunia (Foto: Unsplash/Alexas Fotos)

HEWAN yang tersebar di belahan dunia, memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Termasuk soal suara yang dikeluarkannya.

Jelas, suara merupakan ciri khas dari makhluk hidup itu sendiri. Otak biasanya langsung merespons dan mengetahui jenis hewan bila mendengar dari suaranya.

Namun, tahukah Anda bahwa ada hewan yang tidak memiliki suara? Mengutip laman Study, pita suara menjadi tempat keluarnya suara hewan. Pita suara terletak di laring tenggorokan dan memiliki dua pita lendir tipis panjang yang terbuat dari jaringan otot.

Meski begitu, perlu diketahui bahwa ada banyak hewan yang tidak memiliki pita suara. Banyak makhluk laut sederhana yang tidak memiliki pita suara sehingga tak bisa menghasilkan bunyi seperti hewan kebanyakan.

1. Cacing

Cacing juga termasuk hewan yang tak memiliki suara. Dari segi ilmiah, cacing tanah tidak memiliki pita suara dan tidak mengeluarkan suara.

Cacing Rambut (Foto: The Wildlife Trusts)

Dilansir Wormmy, cacing diketahui bisa memberikan suara bila Anda ingin mendengarnya dengan sangat hati-hati. Mereka menghasilkan lendir atau ketika bulu cacing bergesekan satu sama lain dan bisa menimbulkan sedikit suara.

2. Siput

Pertama ada siput. Hewan yang dikenal lamban dalam bergerak ini juga tak memiliki suara. Dilansir Vedantu, satu-satunya suara yang dibuat adalah ketika siput bergerak dan tubuhnya bergesekan dengan tanah.

Siput (Foto: World Atlas)

3. Bulu Babi

Lalu hewn berikutnya bulu babi. Hewan yang juga termasuk satwa laut ini juga tak memiliki suara. Meski begitu, bulu babi bisa menghasilkan suara bawah air yang berkontribusi pada pemandangan suara bawah air.

Gesekan batu dengan gigi menyebabkan cairan di dalam bulu babi beresonansi dan menghasilkan suara.