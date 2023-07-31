Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Favorit Nabi Muhammad, Yuk Kenali 4 Arti Warna Paspor di Dunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:02 WIB
Ada Favorit Nabi Muhammad, Yuk Kenali 4 Arti Warna Paspor di Dunia
Paspor Indonesia (Foto: iStock)
PASPOR merupakan dokumen penting yang memungkinkan seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

Selain menyediakan informasi identitas pemegangnya, salah satu hal menarik yang sering menjadi perhatian adalah warna paspor itu sendiri.

Warna paspor bisa bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan ternyata memiliki arti dan makna tersendiri. Berikut arti 4 warna paspor di dunia dan implikasinya, sebagaimana menyitir laman Pickvisa.

1. Merah

Merah merupakan warna paspor yang paling banyak digunakan di dunia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi angka ini adalah paspor negara anggota Uni Eropa (tidak termasuk Kroasia) berwarna merah.

Selain itu, beberapa negara yang mencoba bergabung dengan Uni Eropa baru-baru ini mengubah paspor mereka menjadi merah. Turki, Albania, Makedonia, Serbia, dan Georgia juga termasuk di antara negara-negara yang memiliki paspor berwarna merah.

Infografis Paspor Singapura

Alasan agama dan sejarah menyebabkan pemilihan warna merah oleh negara-negara Eropa. Di dalam agaka kristen warna merah sangat penting.

Sebaliknya, negara-negara Nordik lebih menyukai warna merah di paspor mereka sebagai simbol suku Viking, yang memiliki tempat penting dalam sejarah mereka.

Sedangkan, negara-negara yang memiliki jejak komunisme dalam sejarah politiknya atau memiliki prinsip sosialisme dan komunisme di zaman modern juga menggunakan warna merah pada paspornya.

2. Biru

Paspor berwarna biru melambangkan negara-negara yang datang dari 'Dunia Baru'. Warna ini menjadi simbol dunia modern.

Biru adalah warna yang digunakan dalam paspor terutama untuk tujuan politik. Negara dengan paspor warna biru seperti Amerika Serikat, Karibia, Puerto Rico, Guam, dan Samoa Amerika.

Halaman:
1 2 3
      
