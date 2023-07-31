Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Besok Berakhir! Serbu Diskon Liburan hingga Rp800 Ribu di Mister Aladin!

Senin, 31 Juli 2023 |06:22 WIB
Besok Berakhir! Serbu Diskon Liburan hingga Rp800 Ribu di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

TAK sedikit orang yang mengeluhkan bahwa gaji mereka langsung habis ketika berlibur. Padahal, hal itu tak akan terjadi kalau Anda booking-nya di Mister Aladin!

Soalnya, ada diskon hingga Rp800.000 yang berlaku untuk pemesanan tiket pesawat! Nggak cuma itu, buat yang butuh tempat penginapan, Anda juga bisa mendapatkan diskon 20% untuk pesan hotel!

Tapi, promonya cuma sampai besok saja nih, yakni pada 31 Juli 2023! Tapi, Anda tetap bisa bebas memilih periode terbang atau pun menginap.

Makanya, buruan deh rencanakan liburan Anda dan lakukan transaksi segera sebelum kehabisan!

Ajak juga orang sahabat atau keluarga Anda ya, supaya liburannya jadi makin seru dan berkesan! Kapan lagi bisa liburan tanpa bikin gajian cuma numpang lewat doang kalau bukan sekarang!

Jangan lupa untuk memasukkan kode promo pada saat melakukan pemesanan ya, supaya Anda bisa dapat diskonnya! Untuk melihat kode promo serta syarat dan ketentuan lebih lanjut, silakan kunjungi laman berikut:

