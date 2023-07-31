Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Rawon Khas Jawa Timur, Kuliner Indonesia yang Dinobatkan Jadi Sup Terenak di Dunia

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:00 WIB
Resep Rawon Khas Jawa Timur, Kuliner Indonesia yang Dinobatkan Jadi Sup Terenak di Dunia
Resep rawon khas Jawa Timur (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
A
A
A

RAWON khas Jawa Timur bikin bangga Indonesia. Hidangan berkuah dengan warna pekat gelap ini menduduki urutan pertama sebagai sup terenak di dunia!

Berdasarkan website tasteatlas.com, bahkan posisi rawon mengalahkan tonkotsu ramen Jpeang dan tom kha gai Thailand. Tak heran, cita rasa rawon yang khas antara paduan kuah pekat berempah dan potongan daging memang sangat lezat!

Untuk menikmati hidangan khas Jawa Timur ini tak perlu repot-repot mendatangi restoran, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Berikut ini intip resep rawon Jawa Timur ala Chef Devina Hermawan.

Rawon

Bahan-Bahan Rawon Untuk 4 Sampai 5 Porsi :

- 500 gram daging sapi sengkel

- 5 lembar daun jeruk2 batang serai digeprek, lalu dipotong

- 2 lembar daun salam

- 1 batang daun bawang (dipotong-potong)

- 1 buah tomat merah

- 2 sendok teh kaldu bubuk / penyedap

- 1,5 liter air

      
