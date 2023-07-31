5 Rawon Legendaris di Surabaya, Kuliner Indonesia yang Jadi Sup Terenak Dunia

RAWON baru-baru dinobatkan menjadi sup terenak di dunia Versi Taste Atlas. Taste Atlas merupakan website asal Kroasia yang menyajikan panduan perjalanan pengalaman berbagai kudapan tradisional di dunia.

Kudapan khas dari Jawa Timur ini dipercaya telah ada sejak zaman kerajaan, diperkirakan dari zaman kerajaan Majapahit. Masih lestari hingga kini, rawon selalu dicari di tempat asalnya.

Dibuat dari daging sapi dengan proses slow cooking, ditambah campuran bumbu rempah memberikan cita rasa khas rawon yang tak terlupakan. Tampilan kuahnya yang unik, karena penggunaan kluwek, menambah daya tarik kudapan satu ini.

Panyajiannya juga sangat khas, selalu ditemani dengan tauge segar dan nasi putih hangat dengan sambal asli cabe yang segar, membuat siapapun yang menyantapnya ketagihan.

Kalau jalan-jalan ke daerah asal rawon, salah satunya di Surabaya, kamu bisa kunjungi beberapa tempt makan legendaris rawon yang dijamin sayang untuk dilewatkan. Apa saja? Berikut 5 kedai rawon legendaris di Surabaya!

1. Rawon Setan

(Foto: Instagram/@kokodemenkuliner)

Siapa yang tak kenal dengan kedai rawon yang telah ada sejak tahun 1990 ini? Penamaan kedai yang unik, membuat pencinta kuliner penasaran untuk mencoba rawon ini.

Dinamakan rawon setan, karena memang jam bukanya yang hanya di malam hari. Kamu yang penasaran ingin mencoba rawon setan bisa mengunjungi kedainya di Jl. Embong Malang No. 78, Surabaya.

2. Rawon Ibu Soepinah

Tak kalah legendaris dari rawon Setan, rawon inu Soepinah telah ada sejak tahun 1966! Campuran daging, nasi, empal, serundeng ditambah dengan tempe goreng meyajikan perpaduan nikmat di dalam mulut.

3. Rawon Nguling

Semakin lama berdirinya sebuah kedai, tak perlu diragukan lagi akan kelezatan yang ditawarkan dari semangkok rawon nguling yang telah ada sejak tahun 1940an.

Menu yang disajikan juga terjaga keotentikkannya, sejak dirintis oleh Mbah Karyoredjo. Kamu bisa menemukan berbagai lauk pendamping rawon di kedai satu ini.