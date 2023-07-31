Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Soto Ayam Bening Tanpa Kemiri, Gampang dan Tetap Kaya Rasa!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:35 WIB
Resep Soto Ayam Bening Tanpa Kemiri, Gampang dan Tetap Kaya Rasa!
Resep Soto Ayam Bening Tanpa Kemiri, (Foto: Instagram @devthaya)
A
A
A

RESEP Soto Ayam Bening Tanpa Kemiri, bisa Anda ketahui lewat artikel singkat berikut ini. Mengingat tidak semua orang menyukai cita rasa dari bumbu rempah seperti kemiri, yang umumnya selalu banyak dipakai sebagai bumbu soto.

Nah, resep satu ini bisa jadi pilihan yang pas bagi orang-orang yang ingin menyantap soto ayam tanpa harus pakai kemiri. Tapi tenang, tentunya tetap kaya rasa dari bumbu rempah lainnya. Seperti apa resepnya? Berikut resep soto ayam bening tanpa kemiri, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @devthaya, Senin (31/7/2023)

Bahan utama;


1 ekor ayam kampung, potong-potong, sisihkan

3 lembar daun salam

2 lembar daun jeruk

2 cm lengkuas

2 cm jahe

2 siung bawang putih, geprek

2 siung bawang merah, geprek

1 batang besar serai, potong dan dibagi tiga lalu digeprek

(Resep Soto Ayam Bening Tanpa Kemiri, Foto: Instagram @devthaya)

Bumbu;

1 sdm Garam, atau sesuai selera

1/4 sdt Merica

1/2 sdt Gula pasir

Bahan pelengkap :

Bawang goreng

Tomat

Daun bawang

