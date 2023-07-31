Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Kangkung Katanya Bikin Ngantuk, Begini Faktanya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:33 WIB
Makan Kangkung Katanya Bikin Ngantuk, Begini Faktanya
Sayur kangkung, (Foto: Topntp/Freepik)
SAYURAN kangkung bagi sebagian orang dipercaya tidak boleh disantap saat sarapan atau makan siang, karena dikini bisa bikin mata jadi mengantuk. Alhasil bisa membuat aktivitas atau pekerjaan tertundar karena rasanya mengantuk dan ingin tidur saja.

Apakah benar makan kangkung bikin ngantuk? Dokter Nadia Alaydrus punya jawabannya. Dokter Nadia Alaydrus menjelaskan bahwa memang ada korelasi antara konsumsi kangkung dengan sensasi ngantuk.

Tapi, efek itu bisa terjadi pada kondisi konsumsi kangkung dalam jumlah sangat banyak atau mengonsumsi ekstrak dari sayur kangkung. Artinya, jika dimakan dalam batas porsi normal, tidak ada efek mengantuk.

 

"Kalau konsumsinya dalam jumlah normal, ya enggak menyebabkan mengantuk," kata dr Nadia Alaydrus dalam tayangan edukasi kesehatan di Instagram, dikutip MNC Portal, Senin (31/7/2023).

Merujuk pada penjelasan di atas, lantas kenapa jika makan kangkung dalam jumlah banyak bisa menyebabkan kantuk?

