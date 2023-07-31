Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol? Cek di Sini

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:02 WIB
Apakah Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol? Cek di Sini
Apakah Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol, (Foto: Pch Vector/Freepik)
A
A
A

APAKAH  Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol? Mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian orang, terutama penyuka buah tropis yang sarat vitamin C satu ini.

Sebagian orang mungkin pernah juga mendengar anggapan kalau buah jeruk disebut-sebut buah yang ampuh menurunkan kadar kolesterol dengan cepat. Lantas, apakah buah jeruk dapat menurunkan kolesterol? Jawabannya akan di jelaskan dalam artikel di bawah ini.

Pada dasarnya, kolesterol merupakan senyawa lemak berlilin yang diproduksi oleh hati, namun banyak juga ada pada sejumlah makanan yang dimakan sehari-hari. Itulah kenapa mengonsumsi makanan tak sehat seperti yang berlemak tinggi, bisa memicu kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, kondisi ketika lemak dalam darah berada di atas jumlah normal, sehingga berisiko memicu penyakit yang berbahaya seperti serangan jantung dan juga stroke.

(Apakah Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol?, Foto: Freepik)

Buah-buahan adalah salah satu jenis makanan sehat, lantas apakah jeruk bisa berguna untuk menurunkan kolesterol? Kabar baiknya, beberapa buah-buahan juga ampuh menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah termasuk buah jeruk. Ada beberapa jenis buah jeruk, seperti lemon, jeruk nipis, dan jeruk bali yang memiliki berbagai manfaat, termasuk menurunkan kolesterol di dalam darah.

 BACA JUGA:

(Apakah Buah Jeruk Dapat Menurunkan Kolesterol?, Foto: Shutterstock)

Kandungan hesperidin dan pektin di dalam jeruk bisa membantu menurunkan LDL atau kolesterol jahat di dalam darah. Jeruk juga memiliki kandungan serat, yakni dalam 100 gram jeruk memiliki 2,3 gram serat.

Halaman:
1 2 3
      
