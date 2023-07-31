Apakah Benar Tahu dan Tempe bisa Memicu Asam urat? Cek Faktanya

APAKAH benar tahu dan tempe bisa memicu asam urat perlu diperhatikan agar tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Seperti diketahui, makanan berbahan kedelai ini sangat populer saat melakukan diet.

Hal inilah ingin diketahui bagi penderita asam urat yang ingin juga melakukan diet dengan mengonsumsi tahu serta tempe.

Lantas apakah benar tahu dan tempe bisa memicu asam urat? simak penjelasannya di sini. Dilansir Livestrong, beberapa ahli perawatan kesehatan menyarankan orang rentan asam urat untuk meminimalkan konsumsi tahu dan kedelai.

Namun, penelitan di atas dibantahkan lantaran pada 2015 di European Journal of Nutrition menemukan bahwa produk kedelai tidak meningkatkan kadar asam urat pada orang dewasa.

Faktanya Pusat Ginjal Northwest secara khusus merekomendasikan untuk mengonsumsi dadih kacang kedelai (tahu) dan sumber protein non-daging lainnya seperti kacang-kacangan, buncis, lentil, dan produk susu untuk membantu mengelola asam urat.