Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Benar Tahu dan Tempe bisa Memicu Asam urat? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:18 WIB
Apakah Benar Tahu dan Tempe bisa Memicu Asam urat? Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH benar tahu dan tempe bisa memicu asam urat perlu diperhatikan agar tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Seperti diketahui, makanan berbahan kedelai ini sangat populer saat melakukan diet.

Hal inilah ingin diketahui bagi penderita asam urat yang ingin juga melakukan diet dengan mengonsumsi tahu serta tempe.

Lantas apakah benar tahu dan tempe bisa memicu asam urat? simak penjelasannya di sini. Dilansir Livestrong, beberapa ahli perawatan kesehatan menyarankan orang rentan asam urat untuk meminimalkan konsumsi tahu dan kedelai.

Tempe

Namun, penelitan di atas dibantahkan lantaran pada 2015 di European Journal of Nutrition menemukan bahwa produk kedelai tidak meningkatkan kadar asam urat pada orang dewasa.

Faktanya Pusat Ginjal Northwest secara khusus merekomendasikan untuk mengonsumsi dadih kacang kedelai (tahu) dan sumber protein non-daging lainnya seperti kacang-kacangan, buncis, lentil, dan produk susu untuk membantu mengelola asam urat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/298/2942241/intip-momen-siti-atikoh-ganjar-menyaring-kedelai-hingga-potong-tahu-di-gresik-hCE6GaENq9.jpg
Intip Momen Siti Atikoh Ganjar Menyaring Kedelai hingga Potong Tahu di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/28/298/2619618/kalori-tahu-isi-goreng-si-teman-ngopi-paling-enak-sepulang-kerja-TLH6ifMruL.jpg
Kalori Tahu Isi Goreng, Si Teman Ngopi Paling Enak Sepulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/298/2391229/chef-stefani-horison-ungkap-jajanan-tahu-paling-enak-di-jakarta-wajib-dicoba-zUZDVr862o.jpg
Chef Stefani Horison Ungkap Jajanan Tahu Paling Enak di Jakarta, Wajib Dicoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/04/298/2356687/resep-tahu-jeletot-crispy-pedasnya-bikin-ketagihan-HTnucNITr2.jpg
Resep Tahu Jeletot Crispy, Pedasnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/03/298/2320788/yuk-bikin-sendiri-stik-tahu-gurih-mudah-dan-pastinya-lebih-sehat-XVTfIy4spX.jpg
Yuk Bikin Sendiri Stik Tahu Gurih, Mudah dan Pastinya Lebih Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/298/2315657/yuk-bikin-bola-tahu-keju-enak-dan-mudah-dipraktikkan-lho-KBgnAoRDa2.jpg
Yuk Bikin Bola Tahu Keju, Enak dan Mudah Dipraktikkan Lho
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement