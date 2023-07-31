Pamela Safitri Pose Hot Pakai Bikini, Pamer Body Aduhai Bikin Netizen Galfok!

PAMELA Safitri sepertinya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen. Salah satunya lewat unggahan foto penampilannya yang seksi di Instagram pribadi.

Pedangdut satu ini memang tak segan memamerkan foto seksi di Instagram pribadinya, seperti unggahan terbarunya. Pamela membagikan momen santai di kolam renang tempatnya menginap saat liburan.

Dalam foto tersebut, Pamela Safitri duduk di tepi kolam renang. Dia berpose bak model mengangka satu lengan dengan mata terpejam dan ekspresi yang terkesan menggoda.

Penampilan Pamela Safitri semakin terkesan seksi dengan outfit yang dikenakannya. Pamela mengenakan bikini two piece bak menikmati sinar matahari yang menerpa tubuhnya.