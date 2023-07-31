5 Potret Cinta Laura Kenakan Busana Serba Oranye Panen Pujian Netizen, Cantiknya Bikin Candu!

CINTA Laura baru-baru ini membagikan potret terbarunya usai tampil manggung bersama pada dancer-nya.

Potret tersebut tampak dibagikan Cinta Laura melalui akun Instagramnya. Dalam potret tersebut, ia tampak tampil berwarna dengan outfit serba oranye.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @claurakiehl, Senin, (31/7/2023).

1. Pose lompat indah





Dalam potret berikut, Cinta Laura tampak berfoto di anak tangga. Pose yang dilakukan Cinta pun tampak tak biasa.

Sesuai dengan outfit serba oranye yang dikenakannya, Cinta Laura tampak melakukan pose nan atraktif dengan sedikit melakukan lompat indah. Penampilan Cinta pun panen pujian dari netizen di kolom komentar.

"Awesome🔥," sanjung @niza***

"Cantik sekalihh markisa kuu," tutur @yes***

"So cool🔥," kata @meis***

"Canduuuuu ♡♡♡," ujar @dina***

2. Pose model





Aura model Cinta Laura dalan potret ini kian terpancar. Meski hanya melakukan pose berdiri sambil menyender, penampilannya justru tampak terlihat ‘on point’.

Dalam potret ini juga terlihat Cinta mengenakan atasan off shoulder yang memiliki detail korset berwarna oranye, dan berpadu dengan celana kargo berwarna senada.

3. Makeup bernuansa oranye





Tak hanya mengenakan outfit serba oranye dari atas sampai bawah, Cinta Laura juga tampak mendukung penampilannya dengan makeup bernuansa oranye. Mulai dari eyeshadow, blush on, hingga lipstick berwarna senada.