HOME WOMEN FASHION

7 Potret Fbyana Pose Pakai Lingerie Putih di Atas Ranjang Bikin Netizen Gemas

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |22:00 WIB
7 Potret Fbyana Pose Pakai Lingerie Putih di Atas Ranjang Bikin Netizen Gemas
Fbyana (Foto: Instagram/@fbyana)
A
A
A

SOSOK Fbyana belakangan ini kerap mencuri perhatian kaum Adam. Fbyana dikenal sebagai YouTuber cantik dan seksi yang hobi traveling.

Selain sebagai YouTuber, Fbyana juga eksis sebagai selebgram. Unggahan foto-fotonya kerap bikin netizen tak berkedip.

Seperti unggahan foto Fbyana baru-baru ini. Dia tampil cantik dan seksi saat berpose di ranjang. Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @fbyana, Senin (31/7/2023).

Pose dua tangan di bawah dagu

Fbyana

Pertama ada potret cantik Fbyana berpose dengan dua tangan di bawah dagu. Dia memamerkan senyum manisnya ke kamera yang membuat pesona kecantikannya kian menawan.

Selain cantik, perempuan asal Samarinda ini juga terlihat seksi. Dia memakai lingerie berwarna putih dengan belahan dada yang terekspos. Penampilannya yang cantik dan seksi ini pun bikin netizen gagal fokus.

"dasar penggangu..penggangu fikiran," kata @izzy***

"Wanita Paling CANTIK LUAR DALAM di Samarindaaaaaa Hanya ini

JUARA @fbyana," ungkap @linda***

Pose cemberut

Fbyana

Kali ini Fbyana berpose menopang dagu dengan satu telapak tangannya. Meski terlihat cemberut, Fbyana tetap terlihat cantik dan cute!

"Cute 🥰 face," ujar @tom***

"Dan secerah dan seimut mukanya hari ini," kata @muh***

Manis

Fbyana

Selanjutnya ada potret Fbyana berpose dengan senyum tipis dari bibir merah mudanya yang seksi. Rambut dikuncir dengan beberapa helai poni membuatnya semakin terlihat manis.

Pose tertawa

Fbyana

Berikutnya perempuan berusia 23 tahun ini berpose tertawa. Selain manis, pesona kecantikan Fbyana kian terpancar.

Halaman:
1 2
      
